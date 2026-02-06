Bosqar sudjeluje u procesu “potencijalnog stjecanja udjela” u PIK Vrbovcu

Tvrtka Bosqar u petak je izvijestila kako je trenutno u fazi razmatranja, koja uključuje i proces dubinskog snimanja poslovanja tvrtke PIK Vrbovec iz sastava Fortenova grupe, kao jedne od potencijalnih investicijskih prilika.

Tvrtka Bosqar, kako se navodi u objavi na Zagrebačkoj burzi, upravlja grupacijom, čiji model investiranja i upravljanja omogućava brzi rast svih članica predmetne grupacije.

U cilju provedbe predmetne strategije, društvo je, kažu, kontinuirano u potrazi za potencijalnim investicijskim prilikama te sudjeluje u procesima dubinskog snimanja ciljanih društava koja bi se, u slučaju uspješne realizacije transakcije sukladno usuglašenim komercijalnim uvjetima, uklopila u postojeći poslovni model grupacije kojom društvo upravlja.

U svakom trenutku, društvo razmatra više različitih investicijskih prilika, koje su u različitim fazama razmatranja i zrelosti procesa.

Dubinsko snimanje

“Društvo je trenutno u fazi razmatranja, koja uključuje i proces dubinskog snimanja poslovanja društva PIK Vrbovec plus, kao jedne od potencijalnih investicijskih prilika, te komunikaciju s ovlaštenim predstavnicima trenutnog člana predmetnog društva (Fortenova grupa) vezano za moguće elemente transakcije. O svim daljnjim promjenama vezanim uz navedenu potencijalnu transakciju društvo će pravovremeno obavijestiti javnost”, istaknuli su iz Bosqara.

Podsjetimo, mediji su jučer izvijestili kako Fortenova grupa prodaje PIK Vrbovec i Jamnicu plus, a kao potencijalni kupac PIK Vrbovca navedena je tvrtka Bosqar Invest.

Iz Fortenove, prema pisanju medija, nisu željeli komentirati navedeno.