Brodovi plaćaju do dva milijuna dolara za tranzit kroz Hormuz

Brodovi trenutno plaćaju naknadu za prolaz kroz Hormuški tjesnac u prosjeku od 1,5 milijuna do dva milijuna dolara, izjavio je član odbora za planiranje i proračun iranskog parlamenta Mohsen Zanganeh, prema izvješću iranske novinske agencije Fars.

U svibnju je potpredsjednik iranskog parlamenta Ali Nikzad objavio nacrt plana za upravljanje Hormuškim tjesnacem u 12 točaka, podsjeća Fars.

Osnovana je i nova državna agencija čija je zadaća provoditi plan upravljanja u suradnji s ministarstvom gospodarstva i pod nadzorom vrhovnog nacionalnog sigurnosnog vijeća, napominje iranska novinska agencija.

Prihod od naplate naknade uplaćen je u državnu blagajnu, u skladu sa zakonima o proračunu, i troši se u “utvrđene” svrhe, navodi Fars.

Ekonomski stručnjak Mansour Zara’nejad procijenio je za Fars da bi naplata tranzitnih naknada Iranu trebala donijeti maksimalno 7,5 milijardi dolara godišnje.

Stvarna je važnost tog plovnog puta njegov strateški položaj i utjecaj eventualnih poremećaja u tjesnacu na tržište energenata, opskrbne lance i svjetsko gospodarstvo, naglasio je ekonomist, i upravo je zato Hormuz, po njegovim riječima, važan ‘adut’ Teherana u pregovorima.

Agencija za upravljanje tjesnacem (PGSA) počela je s radom početkom svibnja i zaprimila je do sada zahtjeve preko 300 stranih plovila za izdavanje dozvole za siguran tranzit, citirao je FARS prošli tjedan navode PGSA.

Većina zahtjeva, njih čak 77 posto, pristigla je od brodova koji su izlazili iz Perzijskog zahtjeva, navela je PGSA u objavi na X-u. Kao odredišta brodovi su uglavnom navodili azijske zemlje, prije svega Kinu i Indiju.

Odredišta plovila koja su podnijela zahtjeve za ulazak u Perzijski zaljev uglavnom su bila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izvijestila je PGSA, prema Farsu.

Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Hormuzom, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi “prijateljskih” zemalja prolaze pak kroz tjesnac u koordinaciji s iranskom vojskom.