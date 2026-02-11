Brojne izmjene i viši pragovi u Zakonu o javnoj nabavi

Vlada je u srijedu u Sabor uputila konačni prijedlog izmjena Zakona o javnoj nabavi u kojem se povećavaju pragovi za jednostavnu nabavu na 50 tisuća eura za usluge te sto tisuća eura za radove, a uvodi se i obveza provođenja svih postupaka iznad 15.000 eura kroz jednostavnu nabavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da je cilj predloženih izmjena povećanje transparentnosti, suzbijanje korupcije, olakšavanje pravne zaštite i poticanje tržišnog natjecanja.

Kako je objasnio, radi usklađenja s pragovima drugih država članica EU-a povećavaju se pragovi za jednostavnu nabavu roba i usluga na 50 tisuća eura za usluge te sto tisuća eura za radove, a uvodi se i obveza provođenja svih postupaka iznad 15.000 eura kroz modul jednostavne nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave, kako bi se postigla veća transparentnost.

Predlaže se i uvođenje razloga isključenja ponuditelja zbog kaznenog djela neisplate plaća, a propisuje se i mogućnost neisključenja gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako su obveze plaćanja poreza i doprinosa manje od tisuću eura, kao odgovor na potrebe prakse i kako bi se proširio krug ponuditelja.

Uvodi se i razmjena digitalno potpisanih ugovora putem sustava elektroničkog oglasnika javne nabave, što će, kaže Šušnjar, osigurati skraćivanje rokova, obostrano potpisivanje i stupanje na snagu ugovora.

Proširuje se i obveza objave svih izmjena ugovora o javnoj nabavi i na izmjene koje nisu samo financijske prirode.

“Javna nabava ključna je za osiguravanje transparentnog i učinkovitog korištenja javnih sredstava. Sigurni smo da će ove izmjene i dopune zakona dodatno osnažiti transparentnost, tržišno natjecanje i rast našeg gospodarstva”, rekao je Šušnjar.

Ključne izmjene, dakle, odnose se na povećanje pragova roba i usluga s 26.540 eura na spomenutih 50.000 eura, radova sa 66.360 eura na 100.000 eura.

Za diplomatske misije i konzularne urede RH – roba i usluga sa 126.000 eura na 140.000 eura, radova sa 530.880 eura na 700.000 eura

Jednostavna javna nabava kroz elektronički oglasnik, duži rok za žalbu

Provođenje svih postupaka jednostavne nabave obvezno je kroz modul jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za nabave veće od 15.000 eura slanjem poziva određenim gospodarskim subjektima. Za nabave veće od 25.000 eura za robu i usluge te veće od 45.000 eura za radove naručitelj je obvezan provesti postupak javne objave u spomenutom Oglasniku u kojem se svi zainteresirani gospodarski mogu dostaviti ponudu kako bi se postigla veća transparentnost te pridonijelo antikoruptivnom učinku

Sukob interesa proširuje se i na gospodarske subjekte – ponuditelj, natjecatelj, podugovaratelj, član zajednice i drugi subjekt na kojeg se ponuditelj ili natjecatelj oslanja

Propisuje se obvezno provođenje analize tržišta prije pokretanja postupaka nabave.

Nadalje, propisuje se obvezna primjena posebnih uzanci u graditeljstvu osim ako su suprotne prisilnim odredbama Zakona o javnoj nabavi ili ako naručitelj isključi njihovu primjenu, a primjenu ili isključenje naručitelj je obvezan navesti u dokumentaciji.

Uvodi se promjena u osnovama za isključenje koja se odnosi na nekažnjavanje – okolnost nekažnjavanja se više ne veže uz državljanstvo osoba ovlaštenih za zastupanje, već se isključenje veže uz nepostojanje pravomoćne presude neovisno o tome gdje je izrečena.

Rok za žalbu se s dosadašnjih 10 dana povećava na 15 dana kad je riječ o žalbi u otvorenom postupku na dokumentaciju o nabavi.