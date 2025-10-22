Brojne mogućnosti za suradnju Hrvatske i Južne Koreje u zdravstvenoj industriji

Digitalizacija, medicinski uređaji i medicinski turizam neka su od područja u kojima Hrvatska i Republika Koreja mogu surađivati u području zdravstvene industrije, rečeno je u srijedu na tradicionalnom hrvatsko-korejskom poslovnom forumu, koji je ove godine bio posvećen zdravstvenoj industriji.

Na skupu u organizaciji Veleposlanstva Republike Koreje u Hrvatskoj, direktor prodaje i viši konzultant za srednju i istočnu Europu Outbound Pharme Gordan Vidović rekao je da se u Europi i u svijetu troše ogromne količine novca za zdravstvenu skrb. Samo u EU, primjerice, deset posto BDP-a troši se za tu namjenu.

Danas je, rekao je, u fokusu europske zdravstvene industrije postpandemijska otpornost, digitalizacija usluga, telemedicina, uvođenje AI usluga u medicinu i slično.

Naglasio je i da europska populacija sve više stari što ima učinke na opterećenost zdravstvenih sustava. Zdravstvu je, uz ostalo, potrebna digitalna transformacija, partnerstvo javnog i privatnog sektora u inovacijama, kao i zelena tranzicija kako u radu zdravstvenih ustanova, tako i u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, rekao je.

Predviđa da će se u zemljama srednje i istočne Europe u zdravstvo ulagati sve više iz godine u godinu, u prosjeku oko 12 posto BDP-a već narednih godina. Države toga područja sada u taj sektor ulažu od pet do deset posto BDP-a, dok je prosjek EU-a 10,4 posto.

Kao izazove i probleme u sektoru vidi krhkost lanaca opskrbe, fragmentaciju propisa u srednjoj i istočnoj Europi, te odljev mozgova i migraciju radne snage.

Govoreći o trendovima koji bi mogli zahvatiti zdravstvenu industriju u sljedećem desetljeću, najavio je dijagnostiku i personaliziranu medicinu vođenu umjetnom inteligencijom, prekograničnu integraciju podataka, te preventivnu skrb i kućno praćenje zdravlja bolesnika.

Mogućnosti za suradnju između Hrvatske i Koreje vidi i u projektima digitalne terapije, medicinskih uređaja i u sektoru medicinskog turizma.

Suradnja je prema njegovim riječima ostvariva i kroz konvergenciju zdravstvene tehnologije, te adaptivnu prekograničnu suradnju.

Predstavnik korejske tvrtke Kist, Young Jun Kim naglasio je uz ostalo da je u prosjeku tek 25 posto našeg životnog vijeka uvjetovano genetikom, dok ne sve ostalo utječu naše životne navike. Ukazao je na potrebu da se u testiranjima za lijekove sve manje koriste životinje, a najavio je i da nas u budućnosti čekaju visokokvalitetni podaci predviđanja temeljeni na umjetnoj inteligenciji.

Veleposlanik Republike Koreje u Hrvatskoj Seung-buhm Lee rekao je da će veleposlanstvo pripomoći kako bi u budućnosti došlo do kvalitetnog partnerstva hrvatskih i korejskih tvrtki koje se bave problemima zdravstvene skrbi.