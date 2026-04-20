Cijene nafte u ponedjeljak porasle više od pet posto

Nakon oštrog pada prošloga tjedna, cijene su nafte u ponedjeljak ponovno snažno porasle zbog rasta napetosti u Hormuškom tjesnacu jer su američki marinci zarobili brod pod iranskom zastavom.

Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros porasla 5,7 posto, na 87,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio više od 6,2 posto, na 89,05 dolara.

Rast cijena posljedica je ponovnog rasta napetosti u Hormuškom tjesnacu, nakon što su u nedjelju američki marinci presreli i zarobili teretni brod koji je plovio pod iranskom zastavom i pokušao probiti američku blokadu.

SAD najavljuje nastavak pregovora, Iran objasnio zašto ih je odbio

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da je taj brod pod sankcijama američkog ministarstva financija zbog njihove ranije povijesti ilegalne aktivnosti i da marinci provjeravaju što je na brodu.

Do incidenta je došlo nakon što je Trump objavio da američko izaslanstvo stiže u Pakistan u ponedjeljak navečer na nastavak pregovora, iako Teheran nije potvrdio da će sudjelovati.

“Nudimo vrlo pošten i razuman sporazum i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako neće, SAD će uništiti sve elektrane, sve mostove u Iranu”, napisao je Trump.

Iranski državni mediji, međutim, tvrde da izvješća o novim mirovnim pregovorima sa SAD-om u Pakistanu nisu istinita, da je Iran odbio pregovore.

“Iran objavljuje da nedolazak na drugu rundu pregovora proizlazi iz onoga što smatra pretjeranim zahtjevima Washingtona, nerealnim očekivanjima, stalnim promjenama stajališta i aktualnom pomorskom blokadom koju smatra kršenjem primirja”, prenijela je IRNA.

Cijene nafte prate događanja

Zbog toga su u ponedjeljak cijene nafte ponovno u uzlaznoj putanji, nakon što su prošloga tjedna oštro pale jer se činilo da kriza na Bliskom istoku popušta. Izrael i Libanon dogovorili su krajem prošloga tjedna primirje, a Iran je nakon toga najavio potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna potonula 9,1, a na američkom 11,4 posto.

Cijene ‘crnog zlata’ znatno osciliraju od kraja veljače, kada su SAD i Izrael napali Iran, a Iran odgovorio zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, ključnog puta za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Od tada cijene nafte ili snažno rastu ili oštro padaju ovisno o vijestima hoće li se ili neće Hormuški tjesnac otvoriti za prolaz tankera.

Američko-iranski pregovori u Islamabadu prije desetak dana trebali su dvotjedno primirje pretočiti u mirovni sporazum, ali nisu urodili plodom.

Nije jasno hoće li se ovoga tjedna pregovori nastaviti, a bliži se kraj dogovorenom dvotjednom primirju.