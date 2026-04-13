Pregovori bez rezultata, barel nafte ponovno iznad 100 dolara

Cijene su nafte u ponedjeljak ponovno snažno porasle jer je američko vojno zapovjedništvo najavilo blokadu iranskih luka, nakon što su mirovni pregovori između SAD-a i Irana u subotu završeni bez rezultata.

Na londonskom je tržištu cijena Brent barela skočila više od 7 posto, na 102,15 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio više od 8,5 posto, na 104,90 dolara.

Snažan skok cijena uslijedio je nakon priopćenja Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM) da će 13. travnja u 10 sati po istočnoameričkom vremenu započeti s blokadom cjelokupnog pomorskog prometa koji ulazi u iranske luke i izlazi iz njih.

Američka blokada iranskih luka

“Blokada će se provoditi nepristrano prema plovilima svih država koja ulaze u iranske luke ili iz njih izlaze te prema obalnim područjima, uključujući sve iranske luke u Perzijskom zaljevu i Omanskom zaljevu. Snage CENTCOM-a neće ometati slobodu plovidbe za plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac prema i iz neiranskih luka”, navodi se u priopćenju CENTCOM-a.

U nedjelju je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio tu blokadu, nakon što u subotu u Islamabadu nije postignut dogovor između američkih i iranskih pregovarača o okončanju rata.

Tako su cijene nafte ponovno u uzlaznoj putanju nakon što su prošloga tjedna oštro pale, zahvaljujući dogovoru između SAD-a i Irana o dvotjednom primirju.

Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna potonula 12,7, a na američkom 13,4 posto.

Cijene su najviše pale u srijedu, po dvoznamenkastim stopama, odmah nakon vijesti o dogovoru o primirju.

No, dok kraja tjedna cijena su se zadržale na povišenim razinama, blizu 100 dolara, jer unatoč obećanju Teherana, Hormuški tjesnac nije bio otvoren za prolaz tankera, osim izuzetaka koje je Iran odobrio.