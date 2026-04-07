Clio i Capture doveli Renault na vrh ljestvice najprodavanijih u ožujku

Zahvaljujući odličnoj prodaji Clija i Capturea, Renault je ustao iz mrtvih i u ožujku stigao na prvo mjesto ljestvice najprodavanijih marki u Hrvatskoj. Najveći dio tržišta drže hibridi i benzinci, no neke marke poput Mercedesa, Audija i BMW-a ne odustaju od dizelaša u svojoj ponudi. Zahvaljujući poticajima, u prvom kvartalu ove godine električni su ulovili 4,8 posto tržišta.

Prodaja automobila u Hrvatskoj u ožujku je živnula, nakon uobičajeno loših siječnja i veljače. Prodano je (odnosno preciznije – novoregistrirano) 7929 automobila. Iznenađujuće, najprodavanija marka u ožujku bio je Renault s 980 komada odnosno 12,36 posto tržišta. To je veliki come-back ove marke koja je posljednjih mjeseci čak ispala iz top 10 najprodavanijih marki. Povratak može prvenstveno zahvaliti 531 primjerku prodanih Renaulta Clio i 338 prodana Capturea. Iz Renaulta su za Forbes Hrvatska pojasnili kako je skok kombinacija početka isporuka rent-a-cara, izvrsne prodaje novog Clija privatnim kupcima i prvih prodajnih rezultata akcije Zeleno srce Renaulta koju su pokrenuli sredinom ožujka.

Drugo mjesto “osvojila” je Škoda s 954 komada, a treće Volkswagen sa 741 primjerkom. Slijede Opel (570), Suzuki (518), Toyota (404), Dacia (386) i Hyundai (328), Audi (325) i Kia (297). Zahvaljujući poticajima, veći porast su u ožujku zabilježile marke koje u svojoj ponudi imaju električne automobile. Registriran je 231 novi BYD (za usporedbu – u siječnju i veljači zajedno ih je registrirano 157) i 105 Tesli (u siječnju i veljači zajedno tek 34).

Mercedes, Audi i BMW i dalje prodaju dizele

Što se luksuznih modela tiče, u ožujku je zabilježen jedan hibridni Lamborghini i jedan benzinski Ferrari. Registriran je električni BAIC, vjerojatno prvi model toga kineskog proizvođača u Hrvatskoj, a među rjeđim markama vrijedi izdvojiti i jedan (također električni) Alpine.

S vrha liste top 20 najprodavanijih modela Škodu Octaviju (359 komada) zbacio je već spomenuti novi Clio (531). Na trećem mjestu je Renault Capture (338), četvrtom Suzuki Vitara (284), a petom Opel Mokka (276). SUV-ovi i Crossoveri s 15 predstavnika i dalje su najzastupljeniji modeli u top 20 najprodavanijih, no nešto manje nego prethodnih mjeseci.

Gledano po vrstama goriva, u prva tri mjeseca 2026. godine najzastupljeniji su hibridi koji drže 44,3 posto tržišta, a slijede benzinci koji drže 38,3 posto tržišta. Znatno manji postotak imaju dizelaši, ali uglavnom zbog toga što ih mnoge marke uopće nemaju u ponudi. Najviše dizelaša u dosadašnjem dijelu 2026. godine prodala je Škoda – 853 komada koji predstavljaju 38,5 posto njezine prodaje. Solidan drugi je Volkswagen s 584 komada, odnosno 32 posto prodanih modela te marke. U top pet su još Mercedes (110/33,7%), Audi (99 / 13,3%) i BMW (76 / 11,2%).

Skok električnih zbog poticaja

Zahvaljujući poticajima, električni automobili u prva tri mjeseca ove godine drže 4,8 posto tržišta. Tu je vodeći BYD (256 komada, 66% njihove prodaje), a drugo mjesto drži Tesla (139 komada, 100%). Solidna 84 električna automobila (12,4%) prodao je BMW, Hyundai 73 (9,3%), a Škoda 44 (2,0%).

Automobili na plin drže 1,3 posto tržišta, a riječ je isključivo o Daciama. U dosadašnjem dijelu ove godine prodano ih je 216, što predstavlja 26,3 posto ukupnog broja prodanih Dacia.

Zagreb i Zagrebačka županija u kojima živi 27,6 posto hrvatske populacije. i dalje su uvjerljivo prvi po broju novih automobila. U prvom kvartalu ove godine 7488, odnosno 44,74 posto novih u cijeloj Hrvatskoj. Splitsko-dalmatinska županija u kojoj živi 10,9 posto hrvatske populacije ima 8,60 posto novih automobila, a Primorsko-goranska u kojoj živi 6,9 posto populacije 6,88 posto novih automobila.

Sve ostale županije imaju ispod 1000 novih automobila, a četvrto mjesto pomalo iznenađujuće drži Bjelovarsko-bilogorska županija, a peto Istarska. Najmanje novih automobila u prvom kvartalu nabavljeno je u Virovitičko-podravskoj županiji (96 komada) i Lično-senjskoj (85 komada).