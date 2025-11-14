Država nabavlja 23,35 tona pilećih pašteta. Gavrilović pobijedio Podravku i Perutninu Ptuj

Gavrilović je ponudom uvjerljivo najniže cijene pobijedio na natječaju za nabavu 23,35 tona pilećih pašteta za Ravnateljstvo za robne zalihe.

Nakon dobavljača za nabavu mesnih i ribljih, Ravnateljstvo za robne zalihe izabralo i dobavljača za nabavu pilećih odnosno kokošjih konzervi.

Na natječaj koji je za njih objavilo Ministarstvo gospodarstva, javili su se Podravka, Gavrilović i Perutnina Ptuj. Procijenjena vrijednost iznosila je 204.540 eura plus PDV, a Gavrilović je dao uvjerljivo najpovoljniju ponudu od 98.070 eura plus PDV. Podravka je tražila 133.562 eura plus PDV, a Perutnina Ptuj 204.312,50 eura plus PDV. Osim cijene koja je imala 80 posto utjecaja na cijenu, vrednovao se i rok isporuke. Podravka i Gavrilović ponudili su jedan dan i za to dobili 20 bodova, a Perutnina Ptuj dva dana za što je dobila 10 bodova.

53 centa po pašteti

Ravnateljstvo natječajem nabavlja 23.350 kilograma pilećih konzervi. Preciznije, radi se o pilećim paštetama čija je pojedinačna težine morala biti između 90 do 140 grama. Gavrilović je ponudio svoju pileću paštetu Classic težine 100 grama, što znači da se radi o 233.500 komada pašteta. Rok trajanja naručenih konzervi mora biti veći od dvije trećine ukupnog vremena roka trajanja.

Kad se uključi PDV, cijena pojedinačne konzerve u ovoj nabavi je iznosila 53 centa. Za usporedbu, cijena pojedinačne konzerve kod kupnje jednog komada u jednoj od poznatih web trgovina iznosi 1,35 eura.

Pileća pašteta kakvu će Gavrilović isporučiti Ravnateljstvu za državne zalihe; Screenshot: Gavrilović