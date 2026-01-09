EU otvorila put za potpisivanje važnog trgovinskog sporazuma s Mercosurom

Države članice EU-a podržale su petak potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i južnoameričkog trgovinskog bloka Mercosur, koji čine Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, doznaje se od ciparskog predsjedništva.

Na sastanku veleposlanika država članica (Coreper) pokrenuta je pisana procedura za formalno usvajanje odluke.

Vlade država članica trebaju danas do 17 sati potvrditi odluku.

Za odluku je potrebna kvalificirana većina, to jest najmanje 15 država članica u kojima živi najmanje 65 posto stanovništva Unije.

Na sastanku Corepera nisu sve države članice sudjelovale u raspravi, ali je iz istupa onih koji su sudjelovali zaključeno da postoji široka potpora za potpisivanje Partnerskog sporazuma EU-Mercosur (EMPA) i privremenog trgovinskog sporazuma (ITA).

Coreper je također potvrdio politički dogovor s Europskim parlamentom od prošlog mjeseca o zaštitnim mjerama, koje će EU-u omogućiti da hitno djeluje u slučaju naglog povećanja uvoza od preko pet posto osjetljivih poljoprivrednih proizvoda.

U prosincu prošle godine postignut je politički dogovor o zaključivanju sporazuma.

U ponedjeljak bi trebao biti potpisan pravno obvezujući sporazum, a prije stupanja na snagu trebat će ga potvrditi i Europski parlament.

Protiv sporazuma su Francuska, Poljska, Irska i Mađarska.

Za postizanje kvalificirane većine ključna je bila Italija, koja je u prosincu blokirala potpisivanje sporazuma, ali je nakon nekoliko ustupaka koje je ponudila Komisija promijenila tabor i podržala sporazum.

Sporazum o partnerstvu između EU-a i Mercosura (EMPA) predviđa, između ostalog, postupno smanjenje carina na uvoz ključnih europskih industrijskih proizvoda, poput automobila, strojeva i lijekova, u zemlje Mercosura.

Smanjit će se i visoke carine na uvoz nekih važnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a, poput vina i žestokih pića, čokolade i maslinovog ulja.

Sporazumom EU-Mercosuru stvara se najveća zona slobodne trgovine na svijetu s više od 700 milijuna potrošača.

Europski izvoznici imat će koristi od niskih carina u regiji koja ima visoke carinske stope za gotovo sve zemlje u svijetu.

Prema procjenama Komisije sporazum može povećati godišnji izvoz EU-a u Mercosur do 39 posto (49 milijardi eura), podržavajući više od 440 000 radnih mjesta diljem Europe.