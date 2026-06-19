EU projekti vrijedni 400 mlrd. eura prilika su za međunarodni iskorak hrvatskih tvrtki

U Hrvatskoj gospodarskoj komori domaćim tvrtkama predstavljene su investicijske mogućnosti u okviru Global Gatewaya i Pakta za Mediteran.

Investicije u iznosu od 400 milijardi eura, koje Europska komisija planira pokrenuti do 2027. godine kroz strategiju Global Gateway, otvaraju brojne mogućnosti za hrvatske tvrtke na inozemnim tržištima. Kako se domaći privatni sektor može uključiti u projekte koje financiraju Europska unija i europske razvojne banke kroz Global Gateway i Pakt za Mediteran, regionalni okvir za provedbu projekata, bila je tema radionice održane u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Hrvatske gospodarske komore i Europske komisije.

Na radionici Investicijske prilike za hrvatski privatni sektor u okviru Global Gatewaya i Pakta za Mediteran u HGK predstavljeni su prioritetni sektori i projekti EU-a, dostupni financijski instrumenti, mogućnosti sudjelovanja u međunarodnim konzorcijima te konkretne poslovne prilike za hrvatske tvrtke na tržištima trećih zemalja. Glavni korisnici projekata su tvrtke iz područja energetike, prometa, građevinarstva, ICT-a i industrijskih tehnologija, uključujući vodeće hrvatske izvoznike i poduzeća s iskustvom u provedbi velikih infrastrukturnih i razvojnih projekata.

“U područjima mediteranske regije, Afrike, Azije i Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku. Siguran sam da ova inicijativa može biti značajna razvojna prilika za hrvatske poduzetnike u sljedećih pet do deset godina, ali i odskočna daska za trajnu prisutnost na udaljenim tržištima diljem svijeta. HGK stoji na raspolaganju za suradnju po svim aktivnostima usmjerenima na razvoj gospodarskih odnosa sa stranim zemljama, kao i u aktivnostima kojima se pruža potpora hrvatskim tvrtkama pri izlasku na strana tržišta“, istaknuo je predsjednik HGK, Luka Burilović.

Kako bi se osiguralo snažnije sudjelovanje Hrvatske u provedbi investicijske strategije i što učinkovitije iskoristili dostupni modeli financiranja, početkom ove godine osnovan je Nacionalni Global Gateway tim koji okuplja relevantne državne institucije i partnere.

“Danas se više ne natječemo samo kvalitetom proizvoda i usluga. Natječemo se i sposobnošću Europe da bude prisutna ondje gdje se oblikuju nova tržišta i nova partnerstva. Global Gateway je europski odgovor na taj izazov. Mediteran je prostor od iznimne strateške važnosti za Europu. Stabilnost, gospodarski razvoj, energetska povezanost i upravljanje migracijama pitanja su koja neposredno utječu na našu sigurnost i prosperitet. Kao mediteranska država, Hrvatska ima prirodan interes aktivno sudjelovati u jačanju partnerstava sa zemljama južnog susjedstva”, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova, Gordan Grlić Radman.

Radionica je okupila više od 100 predstavnika hrvatskog privatnog sektora, državnih institucija, poslovnih udruženja i Europske komisije.

“Današnja konferencija važna je za uspostavu izravnog dijaloga s hrvatskim tvrtkama i razgovor o mogućnostima koje Mediteran nudi za ulaganja, trgovinu i partnerstva. Kroz Pakt za Mediteran i Global Gateway stvaramo nove prilike jačajući konkurentnost, otpornost i zajednički prosperitet te otvarajući nova radna mjesta i mogućnosti, osobito za mlade ljude, s obje strane Mediterana. Privatni sektor ključan je partner u pretvaranju naših ambicija u konkretne projekte i rezultate“, poručila je povjerenica Europske komisije za Mediteran, Dubravka Šuica.

Global Gateway nastao je na temeljima kombinacije EU fondova i financijskih instrumenata, europskih i nacionalnih razvojnih banaka, ali i mobiliziranjem privatnog kapitala.

“Ideja o umrežavanju resursa i aktivnom sudjelovanju državnih institucija proizišla je iz prepoznavanja potrebe da stvorimo bolje uvjete za naše najbolje kompanije koje imaju konkurentne proizvode i raspoložive kapacitete, ali i snagu za iskorak na nova tržišta. Za tvrtke koje mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna, inovativna i održiva rješenja, ovo može biti izvrsna prilika za proširenje na tržišta koja iz bilo kojeg razloga dosad nisu bila u poslovnim planovima i računicama“, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija, Tomislav Ćorić.

Tomislav Ćorić, Luka Burilović, Dubravka Šuica, Gordan Grlić Radman

U četvrtak, prvoga dana događanja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organiziralo je sastanak hrvatskog Nacionalnog tima za podršku uključivanju privatnog sektora u provedbu strategije Global Gateway s predstavnicima Europske komisije iz Glavne uprave za međunarodna partnerstva (DG INTPA), Glavne uprave za proširenje i istočno susjedstvo EU-a (DG ENEST) i Glavne uprave za Bliski istok, Sjevernu Afriku i zemlje Zaljeva (DG MENA). Razgovaralo se o jačanju međuinstitucionalne koordinacije, razmjeni najboljih praksi i razvoju učinkovitijeg nacionalnog pristupa uključivanju hrvatskih tvrtki u projekte EU-a u partnerskim državama.

Održani sastanci i radionica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i Hrvatskoj gospodarskoj komori predstavljaju važan korak u jačanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih tvrtki, poticanju izvoza i stvaranju novih partnerstava. Povezivanjem privatnog sektora s nacionalnim i europskim institucijama dodatno se osnažuje spremnost hrvatskoga gospodarstva za aktivnije sudjelovanje u strateškim investicijskim projektima Europske unije.