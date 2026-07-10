Europsko istraživanje: Za više od 70% potrošača kozmetika nije samo estetika, već pitanje zdravlja

Istraživanje koje je objavila europska strukovna udruga za industriju kozmetike i osobne njege Cosmetics Europe otkriva da potrošači diljem Europe ne povezuju svoje rutine osobne njege samo s izgledom, već s doprinosom zdravom starenju. One su alat za zdraviji, aktivniji i dulji život.

Rezultate je važno interpretirati u kontekstu sve starije europske populacije, usmjerenosti Europe na prevenciju, zdravo starenje i dobrobit, kao i u kontekstu javne rasprave o budućim politikama.

Studija je provedena na više od šest tisuća potrošača u deset europskih zemalja. Čak 73 posto kaže da njihova rutina osobne njege podržava njihovo zdravlje i zdravo starenje, dok samo 27 posto kaže da uglavnom održava njihov izgled. Rezultat pokazuje pomak u načinu na koji potrošači doživljavaju kozmetiku i proizvode za osobnu njegu.

“Razvoj kozmetičkog proizvoda temelji se na sustavnom pristupu koji objedinjuje zahtjeve potrošača, znanstvene spoznaje i zakonske propise. Polazište razvoja čine potrebe i očekivanja potrošača, koja se utvrđuju analizom tržišta, trendova te povratnih informacija korisnika. Nakon lansiranja proizvoda na tržište kontinuirano se prate iskustva, a prikupljeni podaci koriste se za daljnje unaprjeđenje formulacije i razvoj novih proizvoda koji odgovaraju promjenjivim potrebama i očekivanjima potrošača. Rezultati istraživanja vrijedan su uvid za daljnji razvoj proizvoda i domaćim proizvođačima”, rekla je predsjednica Zajednice za deterdžente i kozmetiku HGK Marijana Sabljić.

Devet od deset Europljana (91%) ima ustaljenu rutinu osobne njege, a 76 posto njih kaže da su kozmetika i proizvodi za osobnu njegu važni ili vrlo važni unutar te rutine – pomažući im da se osjećaju čisto, ugodno, samouvjereno i spremno za svakodnevni život.

Studija također otkriva jasnu povezanost između rutina osobne njege, uključujući kozmetiku i proizvode za osobnu njegu, i načina na koji ljudi funkcioniraju u društvu. U provedenom istraživanju 71 posto kaže da im rutine osobne njege pomažu da se osjećaju fokusirano, pripremljeno i sposobno za svakodnevni život, a 73 posto kaže da im pomažu sudjelovati i uključiti se s povjerenjem na poslu, u školi i u društvenim interakcijama. Čak 80 posto se slaže da ih osjećaj ugode i samopouzdanja čini produktivnijima.

Većina ispitanika, njih 88 posto, kaže da njihove rutine osobne njege pozitivno utječu na to kako se danas osjećaju i pomažu da zdravo stare, smještajući kozmetiku i osobnu njegu u širu kulturu proaktivnog zdravlja, kroz prevenciju i dugoročnu zaštitu zdravlja. Rezultate je važno interpretirati u kontekstu sve starije europske populacije, usmjerenosti Europe na prevenciju, zdravo starenje i dobrobit, kao i u kontekstu javne rasprave o budućim politikama.

“Predugo su kozmetika i osobna njega uglavnom bile oblikovane izgledom. Ovo istraživanje pokazuje drugačiju stvarnost, to su svakodnevni proizvodi koji pomažu ljudima da se uključe u svakodnevni život i održe svoje blagostanje tijekom vremena. U Europi usmjerenoj na prevenciju i zdravo starenje, to je vrlo važno. Potrošači su već povezali svoje svakodnevne rutine osobne njege sa svojim dugoročnim zdravljem i dobrobiti. Izazov je da politika i javna rasprava prate način na koji Europljani zapravo koriste i vrednuju ove proizvode kao dio svakodnevnog života danas i zdravog starenja kroz vrijeme”, rekao je glavni direktor europske strukovne udruge za industriju kozmetike i osobne njege Cosmetics Europe John Chave.