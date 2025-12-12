Biljana Mančić, vlasnica poliklinike MakeOver: “Klasična kozmetika nije dovoljna ako želimo napraviti dugoročniju promjenu”

Biljana Mančić vlasnica je poliklinike MakeOver koja je uvrštena među najbolje u Europi za usluge međunarodnim klijentima. Za Forbes Hrvatska otkrila je zašto je odlučila raditi u sektoru ljepote i kakve je inovacije donijela u polikliniku.

Poliklinika MakeOver predstavlja prirodni razvoj obiteljske tradicije započete 1994. godine. Svojim klijentima nude širok spektar vrhunskih tretmana iz područja estetske medicine. Vlasnica poliklinike Biljana Mančić svoj je karijerni put u sektoru ljepote započela vrlo rano.

“Imala sam osam godina kada su moji roditelji otvorili kozmetički salon i to je bio moj prvi dodir s beauty industrijom. Odrastala sam gledajući kako se ljudi mijenjaju, kako im se vraća osmijeh i samopouzdanje i tu je nastala moja ljubav prema ljepoti.

S vremenom sam shvatila da je klasična kozmetika prekrasna, ali nije dovoljna ako želimo napraviti dublju, dugoročniju promjenu. Ljudi danas žele ne samo izgledati bolje, nego se i osjećati bolje — živjeti zdravije, vitalnije i ispunjenije. Zato sam spojila ono što volim: ljepotu, zdravstvenu i estetsku medicinu te emocionalnu dobrobit.

Nakon što je završila američki koledž menadžmenta, magistrirala međunarodno poslovanje, trenutno radi na doktoratu iz zdravstvenog turizma.

“To je logičan nastavak onoga čime se bavim. To mi je omogućilo da spojim ljepotu, menadžment i turizam u jednu cjelinu. Putovala sam svijetom, educirala se na međunarodnim kongresima i jasno vidjela koliko Hrvatska zapravo ima: vrhunsku medicinu, stručnjake, sigurnost, prirodnu ljepotu i destinacije koje oduzimaju dah. Pa zašto ne bismo bili mjesto gdje ljudi iz cijelog svijeta dolaze spojiti ugodno s korisnim — odmor i vrhunske tretmane?

U konačnici, ono što me pokreće jest ideja da žene i muškarce osnažimo da se bolje osjećaju u svojoj koži, da povrate unutarnju snagu i kvalitetu života. Ljepota i medicina su alati, cilj je dobrobit čovjeka u cijelosti.“

Personalizirano iskustvo

MakeOver je specijaliziran za anti-age i regenerativnu medicinu, estetske tretmane te individualno kreirane protokole za žene i muškarce.

“Nudimo širok spektar usluga, od minimalno invazivnih tretmana lica i tijela, biostimulacije, naprednih infuzijskih protokola, do premium tretmana za muškarce i transplantacije kose.

Posebno smo ponosni na naš Centar za regenerativnu i funkcionalnu ginekologiju, jer smo među rijetkima u regiji koji ovakav opseg usluga pružaju na jednom mjestu. Rješavamo cijeli spektar estetskih, funkcionalnih, hormonalnih i postporođajnih izazova, s pristupom koji ženama vraća i zdravlje i samopouzdanje. To je područje u kojem smo zaista jedinstveni, jer brinemo o ženama iznutra i izvana, što je i filozofija MakeOvera.”

Unutar poliklinike djeluje i Centar za oblikovanje tijela i mršavljenje, u kojem se kombiniraju medicinske metode, nutricionistička podrška, napredne neinvazivne tehnologije i individualni planovi.

“Klijentima omogućujemo sigurne, učinkovite i dugoročne rezultate, bez ekstremnih dijeta i kratkotrajnih rješenja. U sklopu klinike imamo i naše MakeOver sobe za smještaj klijenata koji dolaze iz drugih gradova ili država, kako bi imali potpuni komfor i privatnost. To je dio naše filozofije ‘all in one’ — da klijent kod nas ima sve na jednom mjestu, od medicinskih usluga do ugodnog boravka.

Dio našeg razvoja je i longevity pristup — medicina dugovječnosti koja kombinira protokole za produženje vitalnosti, hormonalnu ravnotežu, jači imunitet i ukupnu kvalitetu života. Cilj nam je da naši klijenti ne samo izgledaju mlađe, nego i žive duže, energičnije i zdravije. To postižemo kombinacijom naprednih infuzija, suplementacije i personaliziranih planova koji prate svjetske standarde.

Naša posebnost je u pristupu: nudimo vrhunsku medicinu, najmodernije tehnologije i potpuno personalizirano iskustvo. Kod nas ne postoje univerzalni protokoli, svaki plan kreiramo individualno, u skladu s godinama, potrebama i načinom života. Vodimo se našim motom “Beautiful Inside Out“, jer vjerujemo da se prava transformacija događa kada se čovjek osjeća dobro i iznutra i izvana. Upravo taj holistički pristup — medicina, ljepota i emocionalna dobrobit čini MakeOver prepoznatljivim među klijentima iz Hrvatske, Europe i svijeta.

Transplantacija kose

Nakon što je krenula istraživati globalno tržište i najbolje prakse, Biljana Mančić je u polikliniku dovela stručnjake iz Turske za transplantaciju kose.

“Oduvijek sam vjerovala u onu našu izreku ‘daj dite materi’ — svatko treba raditi ono u čemu je najbolji. Upravo zato sam odlučila da MakeOver bude mjesto gdje rade vrhunski eksperti, svaki u svojoj specijalizaciji. Tako stvaramo najbolji mogući rezultat za klijenta. S vremenom sam primijetila sve veću potrebu za rješavanjem problema gubitka kose. Sve više muškaraca i žena otvoreno je govorilo o tome i tražilo rješenja koja su sigurna, provjerena i s vrhunskim rezultatima. Putovala sam, obilazila kongrese i dvije godine detaljno analizirala klinike u Istanbulu, s obzirom na to da su oni danas svjetski lideri u transplantaciji kose. Kada sam pronašla tim koji po kvaliteti, iskustvu i rezultatima odgovara standardu koji želim za MakeOver, donijela sam odluku da ih dovedem u Hrvatsku.

Klijentima danas nudimo dvije opcije: mogu obaviti transplantaciju u Splitu, pod našim medicinskim nadzorom, ili u Istanbulu, gdje mogu spojiti vrhunski zahvat s putovanjem. U oba slučaja radi isti stručni tim i kvaliteta je na najvišoj razini. Time smo zapravo otvorili potpuno novu kategoriju usluga u Hrvatskoj i klijentima omogućili pristup svjetskoj ekspertizi bez kompromisa.“

Moja filozofija uvijek je bila pratiti svjetske trendove i donositi ono što Hrvatskoj nedostaje, ali ženama i muškarcima može dramatično promijeniti kvalitetu života, istaknula je Biljana Mančić.

“Zato je MakeOver među prvima u regiji razvio potpuni koncept regenerativne i funkcionalne ginekologije, koji se kod nas sve više prepoznaje kao stvarna potreba. To je područje koje rješava vrlo konkretne probleme o kojima se često šuti — od inkontinencije, suhoće, bolnih odnosa, postporođajnih promjena, do estetskih i funkcionalnih korekcija koje ženama vraćaju samopouzdanje i normalan svakodnevni život. Radimo i tretmane poput G-Shota, kao i rješenja koja unapređuju kvalitetu intimnog života, zdravlja i emocionalne dobrobiti žene. Mnoge žene godinama misle da ‘tako mora biti’, a zapravo za njihove probleme postoje brza, učinkovita i sigurna rješenja.

Uveli smo i napredne anti-age i biostimulacijske protokole, individualizirane infuzije te personalizirane programe koji kombiniraju medicinu i regeneraciju. Posebno razvijamo programe namijenjene muškarcima, koji objedinjuju estetiku, vitalnost i brže oporavke.

Razvili smo i Centar za oblikovanje tijela i mršavljenje, gdje spajamo medicinu, nutricionistiku i moderne tehnologije kako bismo postigli dugoročne, održive rezultate, bez brzih dijeta i nerealnih obećanja. Snažno razvijamo i longevity segment, odnosno pristup dugovječnosti i vitalnosti koji polako postaje globalni trend. To je koncept u kojem na potpuno prirodan, medicinski vođen način pomažemo organizmu da ostane što dulje snažan, vitalan, zdrav, energičan i mladolik.

Longevity protokoli kombiniraju regenerativnu medicinu, hormonalnu ravnotežu, napredne infuzije i personaliziranu suplementaciju — s ciljem da ljudi žive kvalitetnije, a ne samo dulje. To je zapravo moderna medicina koja unapređuje cijeli organizam, iznutra i izvana. Sve što uvodimo u MakeOver ima isti cilj: ponuditi rješenja koja su istinski transformativna — ne samo estetski, nego i zdravstveno, emocionalno i funkcionalno.

“Traže se prirodna rješenja za pomlađivanje”

“Ljudi žele izgledati svježe, odmorno i mladoliko, ali bez pretjerivanja i bez vidljivih intervencija. Zato su najtraženiji upravo tretmani koji potiču vlastitu regeneraciju kože, biostimulatori, kombinirane anti-age tehnike i postupci koji vraćaju volumen i tonus, a zadržavaju prirodnost. Veliki rast bilježimo i u području regenerativne ginekologije, tretmana tijela, mršavljenja te vitaminskih infuzija i longevity protokola, jer sve više klijenata brine o zdravlju, vitalnosti i kvaliteti života. Općenito, ljudi danas najviše traže stručnost, sigurnost i rezultat koji izgleda poput bolje verzije njih samih, upravo ono što MakeOver i predstavlja.”

Uz brojne inovacije, u 2024. godini Poliklinika MakeOver osvojila je prestižnu nagradu Annual Bookings Awards in Health Tourism 2024.

“Ovo je naša prva nagrada i upravo zato nam je toliko posebna. Dobiti priznanje ‘Najbolja klinika za međunarodne klijente’ u konkurenciji svjetskih destinacija kao što su Tajland i Turska, za nas je bilo ogromno postignuće i potvrda da radimo nešto vrijedno i drugačije.

Za mene osobno, nagrada ima jednu dublju dimenziju: ona pripada cijelom mom timu. Bez njihove stručnosti, predanosti i bez činjenice da zajedno dijelimo istu viziju i misiju, ništa od ovoga ne bi bilo moguće. MakeOver je nastao s idejom da klijenti kod nas osjete toplinu, sigurnost i brigu, i moj tim to živi svaki dan. Kada su naši klijenti zadovoljni, sretni i osjećaju se lijepo u svojoj koži, tada i mi znamo da smo uspjeli. Ova nagrada nam je dala dodatni poticaj, veću međunarodnu vidljivost i otvorila vrata novim partnerstvima. Ali, najvažnije od svega, pokazala je da Hrvatska ima ogroman potencijal u zdravstvenom turizmu. Imamo vrhunsku medicinu, stručnjake, sigurnost, prirodnu ljepotu i destinacije koje mogu privlačiti goste 365 dana u godini. Upravo zato vjerujem da je zdravstveni turizam jedna od najvećih prilika naše zemlje, a MakeOver je samo mali dokaz koliko smo konkurentni na svjetskoj sceni kad radimo srcem, znanjem i kvalitetom.”

Vlasnica poliklinike Makeover ističe kako je najzahtjevnije uskladiti sve razine poslovanja: medicinu, organizaciju, administraciju, klijente, tim i stalne tehnološke promjene.

“Postoji puno izazova u vođenju klinike, ali ja na izazove nikada ne gledam negativno. Za mene su oni situacije iz kojih učim i kroz koje rastem. Volim učiti, volim se razvijati i svaki izazov mi je zapravo motivacija da budem bolja verzija sebe, kao liderica i kao osoba. U ovoj industriji standard mora biti visok svaki dan, bez iznimke i to je odgovornost koju shvaćam ozbiljno. Drugi veliki izazov, ali i najveće bogatstvo, je rad s ljudima. Želim da moj tim ne bude samo stručan, nego i da dijeli našu viziju, energiju i atmosferu. MakeOver je mjesto gdje i klijent i zaposlenik moraju osjećati toplinu, povjerenje i sigurnost. Kada tim vjeruje u misiju, sve drugo se slaže.

Na kraju, izazovi su me naučili da se najvažniji dio našeg posla događa onda kada klijent osjeti da je shvaćen, zbrinut i u potpunoj sigurnosti. Kada oni izađu zadovoljni, sretni i svježi, onda znam da smo sve izazove pretvorili u uspjeh. MakeOver nije samo poliklinika, to je brend koji spaja znanje, stručnost i iskustvo u osjećaj potpune transformacije. Moja misija je da svaki čovjek koji uđe u MakeOver izađe snažniji — iznutra i izvana!”

“Zdravstveni turizam – jedna od najvećih prilika za rast naše regije“

Posljednjih nekoliko godina vlasnica Poliklinke MakeOver organizira sajam zdravstvenog turizma u Hrvatskoj pod nazivom “Mediteran 365”, koji je pokrenula iz uvjerenja da Hrvatska može biti mnogo više od sezonske destinacije.

“Imamo sve preduvjete za zdravstveni turizam 365 dana u godini: medicinu, stručnjake, prirodnu ljepotu, sigurnost, wellness, hotele, restorane, i jedinstven mediteranski lifestyle. Sajam smo organizirali dva puta, a odaziv je bio odličan, no ubrzo nakon toga dogodila se pandemija koja je usporila cijeli sektor pa tako i daljnje organizacije. To je bila objektivna situacija koja je utjecala na sve nas.

Ipak, od ideje nikada nisam odustala. Danas radimo na tome da projekt dignemo na novu razinu, s modernijim pristupom i jačim partnerstvima. Paralelno pripremamo i novo izdanje kongresa posvećenog zdravstvenom turizmu, jer želimo Hrvatsku još snažnije pozicionirati na europskoj karti.

Mediteran 365 za mene je više od sajma, to je platforma koja povezuje struku, turizam, gospodarstvo i međunarodne partnere. Vjerujem da će Grad i Županija, prepoznajući vrijednost ovog projekta i njegov dugoročni utjecaj na razvoj destinacije, biti važan dio te priče u budućnosti. Vjerujem da je zdravstveni turizam jedna od najvećih razvojnih prilika za našu regiju i da bismo se svi zajedno, Grad, Županija, struka i privatni sektor, trebali puno snažnije angažirati. Imamo prirodne, zdravstvene i infrastrukturne preduvjete za turizam 365 dana godišnje, samo to trebamo strateški iskoristiti. Zdravstveni turizam nije trend — to je jedna od najvećih prilika za rast naše regije, i zajedno možemo puno postići.

Poliklinika MakeOver danas funkcionira kao kombinacija stalnog tima i vrhunskih vanjskih stručnjaka.

“Sveukupno nas je 25, uključujući liječnike, specijaliste i operativni tim. Svaki član našeg tima je pomno odabran i to je nešto na čemu posebno inzistiram. Putujem, učim i istražujem svjetske trendove, gledam radove liječnika, testiram tretmane na vlastitoj koži i pratím globalne standarde. Želim točno znati što uvodim u kliniku i kome povjeravam naše klijente. Zato u MakeOver dolaze samo ljudi u koje imam potpuno povjerenje i čiji rad osobno poznajem.

Jako mi je važna stručnost, iskustvo, energija i kontinuirana edukacija. U MakeOveru se uči gotovo svakodnevno, jer medicina i estetika napreduju brže nego ikad. Samo s takvim pristupom možemo garantirati vrhunsku kvalitetu i rezultate koje klijenti očekuju. Zbog toga mogu reći da naš tim nije samo skup stručnjaka, to je pažljivo odabrana grupa ljudi koja dijeli viziju, standard i odgovornost MakeOver brenda. Moj tim mi je nevjerojatno važan i duboko sam zahvalna što dijele moju viziju i što zajedno gradimo MakeOver. Znam da ništa od ovoga ne bih mogla sama, i zato njegujem atmosferu u kojoj se ljudi osjećaju vrijedno, sigurno i podržano. Smatram da je važno kako se čovjek osjeća na poslu, ipak tamo provodimo pola života i želim da moji ljudi dolaze s guštom, a ne samo iz obaveze.

Zato često ručamo zajedno, slavimo rođendane, smijemo se, ali i radimo junački kada treba. Jednom godišnje vodim cijeli tim na putovanje, zadnji put smo bili na Malti, jer želim zahvaliti ljudima koji daju svoje znanje, trud i energiju svakog dana. Možda neki poslovnjaci ne bi odobrili takav pristup, ali ja sam izabrala taj put i vjerujem da samo zadovoljan i cijenjen tim može stvarati vrhunske rezultate.”

“Moji planovi za budućnost idu u nekoliko smjerova i mogu reći da sam tek na početku onoga što želim ostvariti”, istaknula je.

“U MakeOveru nastavljam graditi koncept koji spaja ljepotu, medicinu, dugovječnost i emocionalnu dobrobit, uz razvoj novih protokola i dodatno jačanje stručnog tima. Posebno me veseli longevity segment, jer vjerujem da će upravo on obilježiti budućnost zdravlja, vitalnosti i kvalitete života. Kroz godine sam izgradila snažnu mrežu međunarodnih stručnjaka, što mi omogućuje da u Hrvatsku dovodim najnovije trendove, protokole i tehnologije.

Istovremeno radim i na projektima izvan same klinike. Jedan od njih je i partnerstvo s Bio Formulom, gdje sam glavni distributer za balkansko tržište. To je brend koji već godinama pratim, koristim i vjerujem mu, i koji se savršeno uklapa u moju viziju — stvarati ekosustav proizvoda i usluga koji ljudima pomažu da žive zdravije, snažnije i bolje.

Ne volim otkrivati sve unaprijed, ali mogu reći da razvijam još nekoliko projekata koji će dodatno povezati Hrvatsku s međunarodnim tržištem zdravstvenog turizma. Vjerujem da naša zemlja ima nevjerojatan potencijal i želim da MakeOver bude jedan od nositelja te priče. Najvažnije mi je da sve radimo promišljeno, organski i s jasnom vizijom. A ono što me najviše motivira jest činjenica da najzanimljiviji dio, tek dolazi

Vjerujem da je snaga u znanju, kvaliteti i ljubavi prema onome što radiš. A meni je misija da ljepotu, zdravlje i dugovječnost učinim dostupnima na najvišoj razini. Moj tim je moja najveća snaga i moj zadatak je da ih čuvam, podržavam i vodim tako da zajedno stvaramo najbolje verzije sebe. Jer samo kada smo mi dobro, možemo činiti dobro drugima“, zaključila je.