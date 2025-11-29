Brat i sestra lješnjake iz Slavonije pretvaraju u jedinstvene proizvode: “Ogroman vjetar u leđa bili su nam roditelji. Vjerujemo u ono što radimo”

Ante i Anita Habada pokazali su da odustajanje od starog posla može otvoriti put prema novom životu. Njihova odluka da napuste obiteljsku automehaničarsku radionicu i posvete se nasadima lješnjaka donijela im je ne samo poslovni uspjeh nego i osobno ispunjenje.

Brat i sestra iz Đakova proizvode dražeje od lješnjaka “Lješnjak Habada“, koji su osvojili srca mnogih. Krenuli su iz temelja, uz puno rada, učenja i odricanja.

“Ideja je došla skroz prirodno, iz onoga što živimo svaki dan. Volimo čokoladu, možda i previše, a spoj domaćih lješnjaka i čokolade pokazao se savršen. Imali smo svoj lješnjak, svoju sirovinu, svoj prostor, viziju i od prvog dana smo znali da od toga želimo napraviti nešto više. Nešto što ćemo i mi sami s guštom pojesti, a još važnije s ponosom ponuditi drugima. Krenuli smo isprobavati sve živo: prženi lješnjak, karamelizirani, slani, čokoladni… Učili smo, išli na edukacije, igrali se okusima i malo po malo nastali su naši proizvodi. Prvo slani lješnjak pa onda sve kombinacije s čokoladom. Htjeli smo pokazati da lješnjak nije samo sirovina koju posadiš i prodaš, nego baza za toliko finih i zanimljivih proizvoda. I danas kad god pogledamo gotov proizvod, znamo da iza njega stoji priča, puno truda i sva ljubav prema onome što radimo.“

U svijetu poduzetništva su odmalena.

“Tata ima automehaničarsku radionicu pa smo taj svijet živjeli oduvijek, ali na poduzetništvo smo počeli gledati sasvim drugačije tek kad smo se upustili u vlastiti posao. Ogroman vjetar u leđa bili su nam roditelji, ali kako oni dolaze iz autoindustrije, a ne prehrambene, nama je sve ovo jedan veliki izazov. Sve prolazimo prvi put, sve nam je novo, mladi smo i iskustvo gradimo iz dana u dan. Budući da smo odrasli u poduzetničkoj obitelji, vjerujemo da je to jako utjecalo na nas i usmjerilo nas prema ovom putu. Graditi i stvarati nešto svojim rukama, uz to uživati i voljeti taj posao, stvarno je neopisiv osjećaj.

Brat održava nasade i obavlja ratarski dio, a ja sam zadužena za pogon i preradu. I svatko od nas uživa u onome što radi. Brat obožava mir i tišinu prirode, a ja volim pogon, sirovine i cijeli taj proces stvaranja. Naravno, ima i teških trenutaka, ali oni sretni uvijek nadvladaju sve ostalo i zato vjerujemo u ono što radimo, vjerujemo u svoje proizvode, da je ovo tek početak i da od lješnjaka možemo stvoriti još puno toga.”

“Svake godine podižemo nove nasade”

“Imamo 15 hektara nasada, oko 7.500 grmova lješnjaka. Nasadi još nisu postigli svoj puni urod pa je ovogodišnji prinos iznosio oko 15 tona. Svake godine očekujemo sve veći prinos kako nasad bude stariji, a uz to svake godine podižemo i nove nasade kako bismo dugoročno imali što više vlastite sirovine. Uzgojni oblik nam je grmoliki lješnjak, a imamo dvije sorte: rimski (okrugli) i istarski (dugi) lješnjak.

Radimo sve sami, od uzgoja lješnjaka, sušenja, čišćenja pa do ručnog prebiranja svakog ploda, jezgru po jezgru. Svaki draže lješnjak prvo je karameliziran s prstohvatom soli, što mu daje posebnu hrskavost i punoću okusa, a tek onda obložen u bijelu čokoladu s narančom, mliječnu ili karameliziranu čokoladu vrhunske kvalitete. Odabrali smo finu morsku sol iz hrvatske solane, dobivenu na tradicionalan način uz pomoć sunca, mora i vjetra koja nježno pojačava okuse i daje posebnu ravnotežu okusa. Naš proizvod je domaći i stvoren s guštom.“

Zahtjevan proces proizvodnje

Otkrili su koliko im je trebalo vremena od ideje do realizacije.

“Nemamo iskustva u svijetu prehrambene industrije pa smo sve morali otkrivati sami. Koja nam je oprema potrebna, kako doći do opreme i sve ostalo, a uz to smo bili i financijski ograničeni. Svakako prvi korak u stvaranju naših proizvoda bila je kvalitetna priprema jezgre, što nam je i danas najvažnije, dakle osigurati kvalitetno održavanje nasada, primarnu preradu koja uključuje separiranje i sušenje lješnjaka nakon berbe, odgovarajuće skladišne uvjete, a zatim na red dolazi prerada, odnosno stvaranje proizvoda poput čokoladnog i slanog lješnjaka. Strojeve i opremu kupovali smo malo po malo kako smo mogli financijski.

Naši prvi čokoladni lješnjaci bili su samo tostirani s dodatkom čokolade, ali proizvod nije imao sjaj, bio je mat, a mi smo željeli napraviti privlačan i ukusan proizvod i okusom i izgledom. Kada nam se ukazala prilika u projektu “Startaj Hrvatska“, željeli smo to maksimalno iskoristiti i pokazati da bez obzira na to što nemamo gotovi finalni proizvod, spremni smo usavršiti naše proizvode što je prije moguće i u tome smo i uspjeli. Naši novi proizvodi nastali su u relativno kratkom vremenu, no nakon toga pojavio se novi izazov. Sva oprema koju smo do tada imali postala nam je kapacitetom mala te smo morali kupiti novu opremu, a zatim prilagoditi našu recepturu novim uređajima, a da kvaliteta ostane ista kao na početku, što nam je jako bitno. Kako koji novi stroj dolazi, tako proces ide ispočetka i uvijek pazimo da je okus isti, ali uz veći kapacitet proizvodnje.“

Velika ulaganja

U sklopu samog projekta imali su velika ulaganja jer im je bila potrebna nova oprema kako bi zadovoljili potrebe trgovačkog lanca.

“Prvi i neophodni stroj koji je bio potreban bio je optički sorter lješnjaka, koji će nam uvelike olakšati posao prebiranja jezgre, budući da smo ju do sada prebirali ručno, lješnjak po lješnjak. Naravno, tu je i velika prednost jer imamo izravnu kontrolu lješnjaka koji ide dalje u preradu, ali nam je ovaj posao činio preko 80% posla jer je jako spor. Kontrolna traka, četiri ruke i lješnjak jedan po jedan kako bismo naš proces učinili bržim i bili spremni odgovoriti na potrebe trgovačkog lanca, morali smo se ubrzati, što je značilo kupovina stroja. Također, naš dražer bubanj star je skoro 20 godina te nema aktivno hlađenje, što znači da je proces također spor, iako nismo dopustili da se to primijeti na našim proizvodima jer izgledaju savršeno, ali to je bilo još jedno ulaganje u novi dražer bubanj.

Sve je to oprema koju bismo mi morali kad-tad kupiti, ali smo zahvalni što je to došlo ovako brzo iako je velika financijska investicija. Velika je stvar kada kao mali proizvođač preskočite ne jednu, već puno više stepenica ne samo u broju proizvoda već i u samoj tehnologiji. Koliko znamo, mi ćemo uskoro biti prvi proizvodni pogon lješnjaka u Hrvatskoj koji ima optički sorter, koji stiže sredinom prosinca. Vjerujemo u naše proizvode jer u suprotnom ne bismo ulagali toliko novaca u naš pogon i vjerujemo da će se svaka naša investicija, trud i rad dugoročno isplatiti.

Svaki poslovni subjekt posluje zbog prihoda, ali da bi ostvario prihode, prije toga su potrebna ulaganja. Mi ne da smo samo uložili u naš pogon i naše proizvode u koje vjerujemo već ulažemo i u sebe jer kroz godine koje su iza nas i one koje su ispred gradimo sebe.”

Novi proizvodi

“Budući da naši nasadi tek ulaze u puni rod, a uz to planiramo i redovito širiti naše površine, u glavi već imamo veliki broj novih proizvoda jer, naravno, želimo iskoristiti svu svoju sirovinu i ispričati što više priča kroz okus. Kako prinosi budu rasli, nadamo se da će tako rasti i broj naših proizvoda. Već sada radimo na novim kombinacijama, a jedan od novih okusa dražeja stiže već u prosincu.“

Svoju priču predstavili su u projektu “Startaj Hrvatska.”

“Vjerujemo kako su SPAR i svi uključeni u projekt prepoznali naš trud i rad i motivirali nas da naše proizvode usavršimo što prije kako bi pronašli mjesto na policama trgovačkog lanca. Gotovo smo sigurni u to da bi naš put tekao puno, puno sporije bez njihove pomoći i njihovog vjetra u leđa, koji nam je bio veliki izazov, ali i velika pomoć u našem napretku i onome što smo izgradili unutar samog projekta.“

Njihove slatke proizvode, kao i proizvode ostalih kandidata projekta “Startaj Hrvatska” potražite na policama INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina, a nedjeljom na Novoj TV pratite priče i ostalih kandidata koji sa svojim idejama ove sezone žele biti proglašeni HIT proizvodom godine.

“Iskorak koji smo napravili unutar našeg pogona i naših proizvoda za nas je već HIT proizvod. Uz to, pokazali smo da lješnjak nije samo sirovina, samo stablo koje će netko posaditi i pokupiti plodove, već sirovina od koje može nastati velika paleta proizvoda. Mi smo tek na početku te palete koju ćemo graditi dalje i zato vjerujemo da bi titula hit proizvoda lješnjak učinila još posebnijom sirovinom te pokazala i drugim proizvođačima, ne samo lješnjaka već i drugih sirovina što znači kvalitetna osnova za veliku paletu proizvoda.

Upravo smo mi pravi primjer kako se od jedne sirovine može izvući maksimum ne samo kroz daljnju preradu, nego i kroz ono što mnogi smatraju otpadom nakon proizvodnje, a u našem slučaju to je ljuska. Ljuska lješnjaka kod nas također ima vrijednost i održivost, budući da ju koristimo kao pokretač, odnosno ‘gorivo’ za sušaru lješnjaka i grijanje proizvodnog pogona. Zato nam je važno da Lješnjak Habada postane HIT proizvod i pokaže što se sve može napraviti od lješnjaka, u kojem mnogi ne vide veliki potencijal.“