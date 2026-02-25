Eventim približava Hrvatsku globalnoj publici: Bandsintown i Spotify dodatni kanali prodaje

Eventim u ovoj godini širi svoju međunarodnu prodajnu mrežu i hrvatske organizatore s njihovim glazbenim događajima postavlja u ligu najvećih svjetskih projekata i promotora, osiguravajući im pristup globalnoj publici te dosad najopsežniju razinu vidljivosti i podatkovne podrške za domaću kulturnu i zabavnu scenu.

Putem Eventim platforme hrvatski događaji još će se snažnije povezati s međunarodnom publikom i kroz svjetske kanale kao što su Bandsintown i Spotify, neovisno je li izvođač dio njihova ekosustava. Ova integracija omogućuje da hrvatski događaji uđu u istu infrastrukturu otkrivanja sadržaja kao programi u Londonu, Berlinu ili Beču.

“Globalna prodajna mreža koju Eventim uspostavlja nije dodatni kanal. Ona je novi gospodarski alat. Kada događaj putem naše platforme uđe u ekosustav poput Bandsintowna i Spotifyja ne govorimo samo o promociji, nego o podatkovnom signalu koji pokazuje tko nas prati, s kojih tržišta ljudi dolaze i što ih potiče na putovanje. Ti nam podaci omogućuju da još preciznije planiramo vrijeme, lokaciju i obujam programa, ali i da destinacije jasnije razumiju kakav povrat dobivaju od ulaganja u događaje”, ističe Damir Vranić, direktor Eventima za Hrvatsku i Sloveniju.

Naglašava kako Eventim globalna prodajna mreža pomaže industriji doživljaja da prijeđe iz intuicije u upravljanje utemeljeno na podacima, što je dugoročno jedini održiv model razvoja i poticanja rasta lokalnog tržišta.

Eventim – podatkovna i poslovna infrastruktura

Eventim na taj način više nije samo ticketing servis, nego digitalna infrastruktura koja povezuje umjetnike, organizatore, domaće turističke destinacije i publiku na globalnom tržištu jer Bandsintown koristi više od 100 milijuna fanova diljem svijeta. Spotify generira 2,1 milijardu slušanja mjesečno.

Kroz kombinaciju međunarodne distribucije i napredne analitike koja se temelji na podacima o preferencijama i kretanjima fanova, hrvatskim se organizatorima i domaćim turističkim destinacijama osiguravaju alati kojima mogu planirati programe, ulaganja i komunikaciju na temelju stvarnih podataka, a ne pretpostavki. U zemljama gdje je Eventim već aktivirao ove partnerske integracije, prodaja ulaznica raste dvoznamenkastim brojevima.

Ekonomski multiplikator i partner destinacijama

U ekonomiji doživljaja, događaji više nisu izdvojeni segment kulturnog života. Oni su ekonomski multiplikator, pokretač turističke potražnje i instrument upravljanja destinacijama. Kroz svoju mrežu i tehnologiju, Eventim omogućuje Hrvatskoj da svoje događaje pozicionira kao generatore identiteta i gospodarskog impulsa, dok destinacije dobivaju strateški alat za upravljanje turističkim tokovima.

Novi sustav koji implementira Eventim Hrvatskoj donosi nekoliko ključnih učinaka. Prvo, povećava međunarodnu izloženost hrvatskih glazbenih događaja kroz prodajnu mrežu koja obuhvaća cijelu Europu, što izravno podupire kulturni i zabavni turizam, osobito prema emitivnim tržištima Austrije, Njemačke, Slovenije i Italije, ali i šire. Drugo, organizatorima omogućuje uvid u ponašanje publike u stvarnom vremenu, od prvog susreta s najavom do konačne kupnje. Treće, destinacijama daje dodatni alat u planiranju izvansezonskih sadržaja i upravljanju turističkim tokovima.

Eventim analitika kao temelj odluka

Eventim analitika, utemeljena na milijunima transakcija godišnje koje sustav procesira diljem Europe, pruža uvid u obrasce koji pokazuju kako publika donosi odluke i kada interes prelazi u kupnju. Time se organizatorima smanjuje rizik, a destinacijama daje jasnija slika o ekonomskom učinku događaja, što je ključan element u dugoročnom razvoju kulturne, turističke i gospodarske politike.

Nova međunarodna prodajna mreža koju uspostavlja Eventim ne predstavlja samo tehničku nadogradnju, nego strateško pozicioniranje hrvatskih događaja u sustav koji spaja globalne podatke, lokalne specifičnosti i ekonomsku logiku potražnje. Time Eventimov ticketing sustav, prvi u Europi i drugi najveći u svijetu, omogućuje da domaći događaji postanu vidljivi publici koja nije samo brojnija, nego i spremna putovati zbog doživljaja, dok hrvatske destinacije dobivaju mogućnost da svoj kulturni i turistički identitet pozicioniraju na globalnoj razini.