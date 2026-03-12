Fortenova: Sud EU utvrdio da je promjena vlasništva nad grupom provedena zakonito

Fortenova grupa je u četvrtak izvijestila kako je sud Europske unije (EU) donio presudu da je promjena vlasništva Fortenova grupe provedena zakonito, čime su pobijene, kako su naveli, lažne teze SBK Art-a da je uprava Fortenova grupe arbitrarno i zlonamjerno ignorirala i zaobišla SBK Art i njihovo osporavanje promjene vlasništva.

Iz Fortenova grupe u priopćenju navode kako je sud Europske unije (ECJ), najviše pravosudno tijelo Europske unije, na zahtjev Vrhovnog suda Kraljevine Nizozemske, donio presudu kojom je zaključio da zamrzavanje sredstava sankcioniranih subjekata u EU, apsolutno i bezuvjetno sprječava sankcioniranog nositelja depozitarnih potvrda u sudjelovanju i glasanju na skupštinama dioničara.

Vrhovni sud Kraljevine Nizozemske, kako se navodi, od ECJ-a je zatražio tumačenje postoji li bilo koja situacija u kojoj sankcionirane osobe smiju koristiti svoja dioničarska i slična prava. Pitanje je bilo postavljeno u kontekstu višekratnih pokušaja SBK Art-a da spriječi održavanje skupština dioničara Fortenova grupe u razdoblju 2022.-2024. Naime, kao dio sankcija nametnutih Rusiji zbog njezine agresije na Ukrajinu, EU je 2022. usvojila i mjere ograničavanja protiv ruske banke Sberbank te, izrijekom, i protiv SBK Art-a te su njihova sredstva zamrznuta.

“Ograničavajuće mjere u odnosu na Rusiju: zamrzavanje sredstava apsolutno i bezuvjetno sprječava imatelja depozitarne potvrde da prisustvuje glavnoj skupštini dioničara i da glasa na toj skupštini“, stav je ECJ, stoji u priopćenju.

Ovom presudom, kako su naveli, iz Fortenova grupe, “konačno su pobijene lažne teze SBK Art-a da je uprava Fortenova grupe, arbitrarno i zlonamjerno ignorirala i zaobišla SBK Art i njihovo protivljenje transakciji prodaje Fortenova grupe koja je dovršena u ljeto 2024.”

Iz Fortenove napominju kako je na najvišoj sudskoj instanci EU potvrđeno da je Fortenova grupa od prvog dana postupala ispravno kada je sankcioniranom SBK Art-u uskratila mogućnost sudjelovanja i glasanja na skupštinama te kada je poduzimala sve potrebne korake radi zaštite kompanije od pravne nesigurnosti, opstrukcija i pokušaja utjecaja protivnih cilju i smislu europskih sankcija.

Europski sud je svojim jasnim i nedvosmislenim tumačenjem potvrdio da su radnje Fortenova grupe zapravo bile jedini zakoniti koraci koje je Fortenova uopće smjela poduzeti. “Svako manje strogo tumačenje osujetilo bi cilj osiguravanja da zamrzavanje sredstava ima učinak najvećeg mogućeg ograničavanja transakcija sa zamrznutim sredstvima”, navodi ECJ u svojoj odluci, izvijestili su iz Fortenove.

Peruško: Vlasnička transformacija provedena radi zaštite kompanije, financijske stabilnosti…

Glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe Fabris Peruško kazao je da “današnja presuda nedvojbeno potvrđuje da je Fortenova grupa zbog sankcioniranih dioničara bila onemogućena u normalnom funkcioniranju”.

“Od danas je svima jasno da je proces vlasničke transformacije proveden radi zaštite kompanije, njezina upravljanja, financijske stabilnosti i zakonitosti poslovanja te da je bio utemeljen na pravu i načelima odgovornog korporativnog upravljanja. Ovo je i dokaz da za višegodišnje obijesno parničenje nije postojalo pravno uporište te vjerujemo da se takvi postupci ovom odlukom konačno privode kraju”, istaknuo je Peruško.

Iz Fortenove navode kao su ishod ovoga postupka čekali i svi sudski postupci u kojima je SBK Art tražio poništenje skupštinskih odluka Fortenova grupe u Nizozemskoj. Stoga, po formalnoj dostavi odluke Europskog suda nizozemskom pravosuđu, Fortenova grupa očekuje nastavak i uspješno okončanje pet sudskih predmeta u Nizozemskoj, kao i sudskog postupka na Malti protiv tvrtke Open Pass Limited i drugih.

Iz Fortenove su podsjetili kako su dosad pravomoćno pobijedili SBK Art u sedam postupaka protiv Fortenova grupe i njezinih odgovornih osoba – od nekoliko zahtjeva za sudsko preispitivanje poslovodstva u Nizozemskoj, preko privremenih mjera u Nizozemskoj, Malti i Hrvatskoj. Uz to, i Opći sud EU već je dva puta odbio SBK Art-ovu tužbu za ukidanje sankcija.