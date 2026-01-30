Forvis Mazars C-suite barometar pokazao veliki zaokret u poslovnim strategijama lidera te kako poslovni uspjeh danas najviše ovisi o prilagođavanju

Forvis Mazars Grupa, međunarodno partnerstvo za reviziju, poreze i savjetodavne usluge, objavila je rezultate svog godišnjeg C-suite barometra i pogled na poslovanje u 2026. godini. C-suite barometar je godišnje istraživanje stavova i planova C-suite donositelja odluka (npr. CEO, CFO, CIO i slično) iz cijelog svijeta.

Temeljem najopsežnijeg globalnog istraživanja koje je tvrtka do sada provela, C-suite studija pokazuje da se prilagođavanje poslovanja smatra ključem uspjeha. Istraživanje, koje obuhvaća stavove više od 3.000 donositelja odluka u 40 zemalja i teritorija, pokazuje rast povjerenja među liderima (za šest bodova u odnosu na prošlu godinu): revidiraju svoje pristupe i ubrzavaju provedbu planova, pri čemu 69% njih povećava ulaganja u svim poslovnim područjima (porast od pet bodova).

Zapravo, svih deset vodećih strateških prioriteta C-suite donositelja odluka upućuje na temeljni zaokret u poslovnoj strategiji za 2026. Ključni uvidi pokazuju:

· Tehnološka transformacija ključna je za svaku agendu: strateški prioritet broj jedan za globalne C-suite lidere je transformacija putem IT-a i tehnologije, pri čemu tri četvrtine poduzeća već ima definiranu strategiju tehnološke transformacije.

· Lideri se prilagođavaju konkurenciji i carinama: gotovo četvrtina poslovnih lidera fokusirana je na prilagođavanje konkurenciji i carinama (drugi najvažniji strateški prioritet), što odražava promjenu prioriteta kako globalna neizvjesnost postaje nova normalnost.

· Planovi međunarodnog širenja se mijenjaju: uz Sjedinjene Države, kao najpoželjnija odredišta za ekspanziju C-suite donositelji odluka sve češće navode i Kanadu, Njemačku, Francusku te Kinu.

· Operativna agilnost dobiva na važnosti: Operativna agilnost porasla je za dva mjesta. Sada je treći čimbenik za koji se smatra da će najviše utjecati na strategije, a ujedno je ušla i među pet vodećih područja ulaganja u transformaciju.

· Umjetna inteligencija mijenja radnu snagu: umjetna inteligencija istodobno stvara i zamjenjuje radna mjesta, pri čemu je 80 % lidera u posljednje dvije godine restrukturiralo timove kako bi podržali uvođenje AI-ja.

Osvrćući se na ove najnovije nalaze, Kristijan Cinotti, Managing partner Forvis Mazarsa u Hrvatskoj, izjavio je: “Ohrabruje nas optimizam. Prema našem istraživanju globalni CEO-i nisu fokusirani na kratkoročno preživljavanje, nego se unatoč nesigurnostima bave dugoročnim strategijama rasta poduzeća. Pri tome su tehnologija, AI i akvizicije kupaca i poduzeća u fokusu.”

Iako su globalna neizvjesnost i poremećaji doveli do blagog pada očekivanog rasta prihoda (82% u odnosu na 85% u 2025.), prilike su i dalje brojne unatoč izazovima, a lideri su uvjereni da grade organizacije spremne za ono što slijedi.

Rezultati pokazuju visoku razinu optimizma u pogledu budućeg rasta, pri čemu 92% donositelja odluka zadržava razinu zabilježenu 2025. godine. Četvrtu godinu zaredom, gospodarska neizvjesnost (42%) nalazi se na vrhu popisa čimbenika koji će najvjerojatnije ograničiti rast, a odmah iza nje je povećana konkurencija (32%), drugu godinu zaredom. Istodobno, umjetna inteligencija (40%) i gospodarski čimbenici (38%) identificirani su kao trendovi koji će najvjerojatnije utjecati na poslovanje u 2026. godini.

Ovi novi ili pojačani rizici i prilike utječu na promjene u planovima i prioritetima svjetskih donositelja odluka. Tehnološka transformacija ostaje krajnji prioritet (39%) četvrtu godinu zaredom, no ona je samo dio šire strategije. Gotovo četvrtina lidera (24%) prilagođava poslovne modele i strategije kako bi se suprotstavila rastućoj konkurenciji i nedavnim poremećajima uzrokovanima carinama. Istodobno, međunarodno širenje ostaje prioritet (23%), iako ne nužno na tržištima koja su ranije dominirala.

Transformacija putem tehnologije

Transformacija temeljena na tehnologiji i dalje ostaje krajnji cilj te glavni prioritet C-suite donositelja odluka diljem svijeta. Čak 94% lidera očekuje da će njihova ulaganja u tehnološku transformaciju povećati dobit unutar jedne godine.

Umjetna inteligencija je u središtu pozornosti – vodeći je trend s najvećim utjecajem na poslovanje (40%), glavno područje ulaganja (76%), a 80% lidera restrukturiralo je timove radi implementacije AI-ja. Ipak, to je tek dio šire vizije transformacije poslovanja kroz tehnologiju. Analitika podataka i automatizacija predstavljaju trajne revolucije, dok je temelj cijele tranzicije stalna potreba za sigurnošću.

Prilagodba konkurenciji i carinama

Pojačana konkurencija i promjene u globalnoj trgovini također mijenjaju strateške prioritete poslovnih lidera diljem svijeta. Gotovo četvrtina C-suite donositelja odluka navodi ovo kao jedan od glavnih strateških ciljeva, čime je prvi put dospjelo na drugo mjesto po važnosti. U takvim okolnostima, početne prepreke povezane s promjenama tarifa devet mjeseci kasnije vidljive su kao prilagodbe koje potiču organizacije da traže učinkovitije modele troškova, razvijaju nove ponude i ulaze na nova tržišta.

Promjena smjera međunarodnog širenja

Na globalnoj razini bilježi se blagi pad broja novih zemalja u koje se poduzeća šire, pri čemu su dvije od pet organizacija smanjile svoje planove međunarodne ekspanzije u protekloj godini. Ipak, barometar pokazuje da je više od polovice poduzeća dodalo nove zemlje koje ciljaju za širenje te da bi se većina planova širenja trebala realizirati u sljedećih godinu ili dvije. Ciljevi međunarodnog širenja također se mijenjaju, osobito prema zemljama izvan SAD-a, pri čemu su Kanada, Njemačka, Francuska i Kina sada jednako važna i privlačna odredišta za poslovanje.