Gotovo 60 posto Nijemaca zabrinuto zbog viših troškova života

Gotovo 60 posto Nijemaca zabrinuto je zbog viših troškova života, a glavobolju im zadaje u prvom redu poskupljenje hrane, pokazalo je istraživanje objavljeno u utorak.

Oko 68 posto od 1000 ispitanika navelo je u anketi Forse da su najveće poskupljenje uočili pri kupnji hrane, a njih 16 posto izdvojilo je više cijene energije.

Oko 11 posto ispitanika požalilo se na više troškove zdravstvene skrbi, a četiri posto drži da su najviše porasli troškovi prijevoza, prema istraživanju koje je naručio Savez njemačkih potrošačkih organizacija (vzbv), a provedeno je u studenom prošle godine.

Otprilike 42 posto ispitanika navelo je da im viši troškovi života ne zadaju probleme odnosno da ih ne brinu u većoj mjeri.

Ekonomisti procjenjuju da je inflacija u Njemačkoj u 2025. u prosjeku bila nešto veća od dva posto budući da su cijene i dalje rasle, posebno u uslužnom sektoru.

Poskupljenje hrane osjetno je usporilo, ali brojni proizvodi znatno su skuplji no što su bili prije pandemije koronavirusa napominje novinska agencija dpa.

Preliminarni izračuni statističkog ureda Destatisa pokazuju da je hrana u prosincu bila skuplja za 0,8 posto nego u istom mjesecu 2024. godine. U studenom bila je skuplja za 1,2 posto. Usluge su pak poskupjele za 3,5 posto, kao i u studenom i u listopadu.