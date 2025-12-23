HAMAG-BICRO i banke otvaraju novi krug financiranja za male poduzetnike: Do 300 tisuća eura uz jamstvo EU

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) jučer je svečano potpisao sporazume o suradnji s devet poslovnih banaka, čime je i službeno pokrenuta provedba financijskog instrumenta EFRR Portfeljna jamstva, jednog od ključnih alata za jačanje konkurentnosti malog gospodarstva u razdoblju 2021. – 2027.

Financijski instrument provodi se u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., s ciljem jačanja konkurentnosti malog gospodarstva. Sporazum o poslovnoj suradnji potpisali su HAMAG-BICRO, koji su u ime Agencije potpisali predsjednik Uprave Vjeran Vrbanec i članica Uprave Marijana Baršić Barun, te devet poslovnih banaka.

Poslovnu suradnju s HAMAG-BICRO-om tako su ugovorile Croatia banka (Đurđica Razum, direktorica Službe upravljanja prodajom i razvoja proizvoda za pravne osobe), Kent banka (Ivan Babić, član Uprave), Partner banka (Petar Repušić, predsjednik Uprave i Sanja Ljubičić, direktorica Proizvoda i strategije), Hrvatska poštanska banka (Marko Badurina, predsjednik Uprave), Istarska kreditna banka (Davor Jajčević, direktor podružnice), banka Kovanica (David Labinjan, prokurist), Agram banka (Nataša Jakić Felić, predsjednica Uprave i Veselko Čepo, član Uprave), Imex banka (Siniša Špoljarec, savjetnik Uprave) te Podravska banka (Ivan Jelčić, izvršni direktor).

Riječ je o instrumentu koji se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Programa Konkurentnost i kohezija, a njegov je cilj jednostavan, ali ambiciozan: omogućiti malim i srednjim poduzetnicima lakši pristup povoljnijim kreditima kroz obavezno umanjenje kamatne stope, uz smanjenje rizika za banke i niže zahtjeve za kolateralima.

Manji rizik, lakše odobrenje kredita

Kroz EFRR Portfeljna jamstva HAMAG-BICRO bankama jamči do 80 posto glavnice kredita i redovne kamate, pri čemu maksimalni iznos pojedinačnog jamstva iznosi 300.000 eura, a rok trajanja može biti i do 15 godina. Jamstva se odnose na investicijske kredite, ali i kredite za obrtna sredstva, uz jednokratnu premiju rizika od 0,5% za investicijske kredite odnosno 1% posto za obrtna sredstva.

Za poduzetnike to u praksi znači ono što tržištu najviše nedostaje: veću dostupnost kredita, brže i jednostavnije kreditiranje, te povoljnije uvjete financiranja i manji pritisak na vlastitu imovinu kao osiguranje.

Fokus na održivi rast

Program je u potpunosti usklađen s EU načelom “Ne činjenja znatne štete” (DNSH), klimatskim ciljevima Europske unije te relevantnim europskim i nacionalnim propisima. Financiraju se ulaganja koja doprinose održivom rastu, povećanju konkurentnosti i otvaranju novih radnih mjesta, dok su iz programa jasno isključene aktivnosti poput financiranja investicija koje koriste fosilna goriva, refinanciranja postojećih dugova ili dvostrukog financiranja bespovratnih sredstava.

Poseban naglasak stavljen je na proizvodne investicije i projekte koji dugoročno jačaju otpornost gospodarstva, uključujući energetsku učinkovitost i prilagodbu klimatskim promjenama.

Banke kao operativni kanal

Poduzetnici zahtjeve ne podnose izravno HAMAG-BICRO-u, već poslovnim bankama uključenima u program, koje samostalno odlučuju o kreditiranju prema vlastitim procedurama i sukladno procjeni rizika odlučuju hoće li koristiti potrefljeno jamstvo kao kolateral po istome.

Rok važenja financijskog instrumenta traje do kraja 2029. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Poruka potpisivanja sporazuma o poslovnoj suradnji je jasna: sredstva su osigurana, financijski instrumenti su postavljeni, a na poduzetnicima je da iskoriste priliku za ulaganja koja će im osigurati stabilniji i konkurentniji rast u godinama koje dolaze.

U pripremi je i potpisivanje sporazuma s poslovnim bankama za pojedinačna jamstva puno većeg iznosa iznad 300 000 EUR pa sve do 10 milijuna EUR.