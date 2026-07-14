Hanfa: Zahtjevi za dozvole iz područja osiguranja i putem sustava START Plus

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je izvijestila da je od sada putem sustava START Plus moguće podnijeti zahtjev za izdavanje njenih dozvola iz područja distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

START Plus je digitalna platforma koja poduzetnicima omogućuje podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti iz određenih područja, pa je tako od 13. srpnja putem sustava moguće podnijeti zahtjev za izdavanje Hanfinih dozvola iz područja distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

To uključuje dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja obrtu za zastupanje u osiguranju, zatim dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja obrtu za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, pa dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja društvu za zastupanje u osiguranju te naposljetku dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja društvu za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, navodi se u objavi na Hanfinoj internetskoj stranici.

Nositelj uspostave sustava START Plus je Ministarstvo gospodarstva, dok je operativnu uspostavu sustava i korisničku podršku osigurala Financijska agencija (Fina). Sustav je razvijen prema načelu “samo jednom“, što znači da se podaci kojima raspolažu državna tijela razmjenjuju među nadležnim institucijama pa ih korisnici ne moraju više puta unositi u različite obrasce. Time se smanjuje administrativno opterećenje, ubrzava postupak i ublažava mogućnost pogrešaka prilikom podnošenja zahtjeva, kažu iz Hanfe.