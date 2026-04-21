Hervis se povukao iz tri države. Je li Hrvatska sljedeća?

Hervis Slovenija najavio je zatvaranje svojih trgovina nakon ponovne promjene vlasnika u toj državi, a loše poslovanje već je rezultiralo gašenjem u Rumunjskoj i Mađarskoj. Poslovni rezultati u Hrvatskoj također im nisu dobri, zbog čega je Forbes Hrvatska poslao upit kompaniji.

Lanac sportskih trgovina Hervis u Hrvatsku je došao 2007. godine kad je otvorila prvu trgovinu u City Centru West u Zagrebu. Prema popisu na službenim stranicama, trenutačno ih imaju 18. Krajem 2024. godine imali su 187 zaposlenih.

Do prije tri mjeseca vlasnik Hervisa bio je austrijski Spar, no tada je došlo do prodaje. Kupio ga je Quantum Investment Holding, odnosno Nijemci Sven Voth, osnivač tvrtke Snipes koja se bavi prodajom tenisica i ulične mode i Udo Schloemer, osnivač tvrtke Factory Berlin, koja djeluje kao tehnološko središte za startupe. Forbes Slovenija navodi kako su oni nedavno zadržali samo poslovanje u Austriji, a prodali podružnice u Hrvatskoj, Sloveniji i Njemačkoj u kojoj imaju tek četiri poslovnice. Nije objavljeno tko su novi vlasnici Hervisa u ove tri države.

Na razini grupe dvogodišnji gubici oko 100 milijuna eura

Kao iznenađenje došla je informacija o najavi postupnog zatvaranja slovenskih poslovnica, s obzirom da je Spar prilikom prodaje tvrdio kako neće biti zatvaranja. Povod za zatvaranje je detaljni pregled poslovanja koji je obavio novi vlasnik, procjena budućih tržišnih uvjeta i analize kupovnih navika.

Hervis Slovenija u 2024. godini ostvario je 40,28 milijuna eura prihoda i 4,10 milijuna eura gubitka. Godinu ranije ostvario je 41,23 milijuna eura prihoda i 3,69 milijuna eura gubitka.

Hervis se ni u Hrvatskoj ne može pohvaliti s dobrim rezultatima. U 2024. godini imali su prihode od 30 milijuna eura uz gubitak od 2,40 milijuna eura, a godinu ranije prihode od 28,01 milijuna eura uz gubitak od 2,54 milijuna eura. Podaci za 2025. godinu za obje države još nisu dostupni.

Gubitke su imali i na razini cijele grupacije. U 2023. i 2024. godini zabilježili su ukupno oko 100 milijuna eura gubitaka. Zbog toga su se već povukli s mađarskog i rumunjskog tržišta, odnosno prodali trgovine u tim državama britanskom konkurentu Frasers Group. On će ih voditi pod svojim brendom Sports Direct.

Hervisove trgovine u Sloveniji prema informacijama iz slovenskih medija trebale bi se zatvoriti do kraja lipnja ili u srpnju. Zbog mogućnosti da hrvatski Hervis ode u smjeru zatvaranja Forbes Hrvatska poslao je upit slovenskoj Upravi Hervisa (koja vodi i zagrebačku podružnicu), a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.