Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj

Austrijski Spar se odlučio na prodaju jer se želi usredotočiti na širenje svoje osnovne djelatnosti. Novi vlasnik već ima sportske trgovine u Hrvatskoj.

Tvrtka Spar Österreichische Warenhandels prodala je lanac sportskih trgovina Hervis, svoju kćerinsku tvrtku, objavili su iz tog trgovačkog lanca. Novi vlasnici su Nijemci Sven Voth, osnivač tvrtke Snipes koja se bavi prodajom tenisica i ulične mode, te Udo Schloemer, osnivač tvrtke Factory Berlin, koja djeluje kao tehnološko središte za startupe. Potpisivanje i zaključenje posla održano je 23. siječnja 2026. Dogovoreno je da se kupoprodajna cijena neće objaviti. Preuzimanje obuhvaća sve zaposlenike tvrtke Hervis i svih 134 lokacije Hervisa, od čega se 91 nalazi u Austriji, a preostalih 43 u Sloveniji, Hrvatskoj i Bavarskoj.

Za kupce se ništa ne mijenja, poslovanje se u potpunosti nastavlja. To znači da kuponi tvrtke Hervis ostaju važeći, internetske narudžbe i tekuće transakcije odvijaju se kao i dosad. Servisni i jamstveni slučajevi i dalje će se rješavati u okviru postojećih procedura, poručuju iz Spara.

Nastaviti razvoj brenda

Kako su naveli u toj trgovačkoj kompaniji, trenutačno su usmjereni na širenje osnovne djelatnosti, odnosno trgovine prehrambenim proizvodima, u kojoj su prisutni u pet država, kao i na područje trgovačkih centara i nekretnina. Zbog toga se tvrtka odlučila na prodaju kćerinske tvrtke Hervis. “Novi vlasnici iznimno su uspješni poduzetnici koji s velikom energijom žele nastaviti razvoj tvrtke Hervis”, dodali su.

Novi vlasnici Hervisa žele zadržati brend i ponovno ga pozicionirati kao trgovinu sportske opreme. Kako ističu, klasični sportovi gube na popularnosti, dok su novi oblici sporta i tjelesne aktivnosti posljednjih godina znatno dobili na važnosti.

Prilagoditi ponudu kupcima

“U prvom koraku Hervis ćemo uvesti u 2026. godinu i ponovno pozicionirati poslovni model u sportskom maloprodajnom sektoru. Samo tako možemo uspješno iskoristiti prilike današnjice i sutrašnjice. Cilj je prilagoditi ponudu potrebama današnjih kupaca i time Hervis ponovno učiniti uspješnim”, pojasnio je Sven Voth. Zajedno s upravom i zaposlenicima već planiraju daljnji razvoj poslovnog modela tvrtke, prilagođen budućnosti, naveli su još iz Spara.

Spar je 1970. godine preuzeo poslovanje njemačkog modnog trgovca Hermanna Visserja te potom uspješno razvio koncept specijalizirane trgovine sportske opreme. Hervis je danas jedan od najvećih specijaliziranih sportskih trgovaca u srednjoj Europi.