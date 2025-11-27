Posrnulom njemačkom sportskom divu dionice naglo skočile nakon interesa kineskih tvrtki za preuzimanje

Interes za poznatog europskog proizvođača sportske opreme, koji se trenutačno bori s padom prodaje, pokazao je kineski Anta Sports, a navodno su još zainteresirani i Li Ning te japanski Asics Corp.

Pumine dionice skočile su i do 16 posto u ranom trgovanju u četvrtak nakon izvješća da je kineski Anta Sports među nekoliko tvrtki koje žele kupiti njemački sportski brend.

Bloomberg je, pozivajući se na neimenovane izvore, izvijestio da bi Puma mogla privući interes i kineske odjevne tvrtke Li Ning te japanske Asics Corpa.

Vrijednost dionica Pume više je nego prepolovljena od početka godine zbog sve konkurentnijeg tržišta sportske odjeće i carina koje negativno utječu na raspoloženje potrošača. Direktor Arthur Hoeld, koji je preuzeo dužnost 1. srpnja, zadužen je za oživljavanje posrnulog brenda. Njegov plan preokreta uključuje smanjenje broja radnih mjesta, sužavanje ponude proizvoda i poboljšanje marketinškog djelovanja, piše CNBC.

Krajem listopada tvrtka je izjavila kako joj je cilj pozicionirati se kao “Top 3 globalni sportski brend”, nakon što je objavila tromjesečnu prodaju koja je pala dvoznamenkastim postotkom.

Puma je priznala da među ključne izazove spadaju slabiji zamah brenda, američke carine i visoke razine zaliha.

Najveći dioničar Pume trenutačno je Artemis, koji drži 29 posto udjela u kompaniji. Artemis — holding tvrtka francuske milijarderske obitelji Pinault, a ujedno i najveći dioničar Keringa, vlasnika Guccija — posljednjih je godina u naletu kupnji, zbog čega mu je dug značajno narastao.