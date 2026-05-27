Hidroregulacija i Radnik gradit će Arenu Bjelovar za 11,4 milijuna eura

Bjelovarska Hidroregulacija i križevački Radnik gradit će Arenu Bjelovar za 11,4 milijuna eura bez PDV-a, o čemu je odluku u utorak donio investitor, Gradsko poduzeće za upravljanje športskim objektima.

Prihvaćena ponuda manja je od procijenjene vrijednosti projekta za 1,7 milijuna eura.

“Slijedi faza tzv. ‘mirovanja’ koja traje 10 dana i u kojoj se može izjaviti žalba. Ukoliko će sve biti ok, plan je da se novi stadion, naša nogometna Arena Bjelovar krene graditi krajem lipnja”, objavio je gradonačelnik Dario Hrebak na Facebooku neposredno nakon odluke Gradskog poduzeća.

Arena Bjelovar imat će kapacitet od 5.037 sjedećih mjesta raspoređenih u pet sektora. Projekt obuhvaća pet funkcionalnih jedinica: stadion, streljanu, restoran, poslovni prostor i fan shop.

Ispod zapadne tribine smjestit će se prva zatvorena streljana za malokalibarsku pušku i pištolj u Hrvatskoj. Dimenzija 54,6 × 13,5 metara, imat će osam streljačkih staza na 50 metara, što će omogućiti treniranje tijekom cijele godine. Bjelovarski strijelci, uključujući olimpijca Mirana Maričića, osvajača brončane medalje iz Pariza, do sada su morali odlaziti na inozemne pripreme.

Novi stadion bit će energetski samoodrživ, opremljen solarnim panelima snage pola megavata i dizalicama topline. Planirana je i geotermalna bušotina 200 metara od stadiona koja će omogućiti grijanje arene i sjevernog dijela grada toplom vodom temperature do 80 stupnjeva Celzijusa.

Stadion će se graditi na površini od 38.001 četvorni metar između Osječke i Baranjske ulice. Izvođač će imati 14 mjeseci za završetak radova, što znači da bi Arena mogla biti gotova do kolovoza 2027. godine. Realizacijom projekta Bjelovar će dobiti moderni sportski objekt koji zadovoljava sve uvjete za igranje Supersport Hrvatske nogometne lige.