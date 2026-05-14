Turizmu Bjelovarsko-bilogorske županije ove godine potpora od gotovo pola milijuna eura

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u četvrtak su uručeni ugovori za deset projekata lokalnih turističkih zajednica u iznosu od 191,2 tisuća eura, a zajedno s tri projekta TZ BBŽ odobrena na razini Hrvatske turističke zajednice, ukupna potpora turizmu u županiji u 2026. godini iznosi 491,2 tisuće eura.

Turistička zajednica BBŽ raspisala je javni poziv 19. prosinca 2025. za projekte lokalnih turističkih zajednica iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, na koji je pristiglo 13 projekata, a deset ih je dobilo potporu.

“Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije radi odličan posao i to se jasno vidi po broju posjeta i rastu turizma u našoj županiji”, rekao je župan Marko Marušić, dodavši da je za odabrane projekte osigurano 191.202 eura.

Među odobrenim projektima najveću potporu dobila je Terezijana 2026. TZP-a Bilogora-Bjelovar s 34.764 eura, dok su TZP Daruvar-Papuk i TZP Južna Bilogora te TZP Sjeverna Moslavina dobili potporu za projekte poput Rockabilly festivala, BILOgravel Outdoor Weekenda i Čapljin puta.

Na razini Hrvatske turističke zajednice odobrena su tri projekta u ukupnom iznosu od 300.000 eura, za koje su ugovori potpisani 12. svibnja. Najveći iznos, 160.000 eura, dobio je projekt Doživljaj više destinacije Bilogora&Moslavina&Papuk, a ostatak sredstava raspoređen je na projekte podizanja kvalitete smještaja i potpore manifestacijama.

Direktor TZ BBŽ Marcel Medak izrazio je žaljenje što raspoloživa sredstva nisu bila veća.

“Žao mi je što nije bilo još više sredstava, ali siguran sam da će se ovi projekti kvalitetno provoditi na području naše županije te da će doprinijeti razvoju turizma i stvaranju dodatnih motiva za dolazak turista”, rekao je Medak.