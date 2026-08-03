HOK pripremio kalkulator za procjenu poreza i doprinosa obrtnika od 2027.

Hrvatska obrtnička komora (HOK) pripremila je besplatni kalkulator “Dobro je biti obrtnik” za sve obrtnike koji žele provjeriti kako će predložene porezne izmjene utjecati na njihovo poslovanje od početka iduće godine.

Kalkulator je pripremila Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore, a omogućuje jednostavan izračun procijenjenih obveza poreza i doprinosa od 1. siječnja 2027. godine te usporedbu različitih modela oporezivanja, izvijestili su u ponedjeljak iz HOK-a.

U kalkulator su ugrađeni procijenjeni iznosi doprinosa za 2027. godinu, temeljeni na očekivanom povećanju osnovica za obračun doprinosa, kao i novi iznosi poreza prema predstavljenim poreznim izmjenama koji se do 30. kolovoza nalaze u javnom savjetovanju. Pritom iz HOK-a ističu da su se izborili da za više od 77.000 paušalnih obrtnika neće biti povećanja poreza i doprinosa, a za sve ostale su ublažena prvotno predložena opterećenja.

Kalkulatorom obrtnici mogu jednostavno usporediti različite modele poslovanja i procijeniti koji je, s obzirom na njihove očekivane primitke i troškove, za njih najpovoljniji. Primjerice, ako zbog visine troškova procijene da im je isplativije poslovati u sustavu poreza na dohodak uz vođenje poslovnih knjiga, važno je znati da pritom nije nužno biti u sustavu PDV-a, navode iz HOK-a.

“Osim što će izračunati porez i doprinose, ovaj kalkulator obrtniku pokazuje koliko će mu, nakon svih davanja, u pojedinom modelu poslovanja stvarno ostati, a to je ono što svakog obrtnika najviše zanima. Tek kada imate taj podatak, možete odgovorno odlučiti koji je model poslovanja za vas najpovoljniji”, rekao je predsjednik Dalibor Kratohvil.