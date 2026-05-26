Hotel u Dugopolju vrijedan 4,58 milijuna eura ide na aukciju

Glavni dio dugopoljskog hotela Katarina u srpnju će se prodavati na aukciji uz početnu cijenu od 3,44 milijuna eura.

Hotel Katarina smješten u Dugopolju iznad Splita prodavat će se na Fininoj aukciji u srpnju uz početnu cijenu od 3,44 milijuna eura. Riječ je o hotelu s četiri zvjezdice hercegovačkog poduzetnika Stanislava Mucića koji se prodaje radi odlaska tvrtke u stečaj.

Hotel Katarina izgrađen je 2009. godine. Dio koji je predmet srpanjske aukcije ima sedam katova na kojima se nalaze 63 sobe i 11 apartmana, restoran caffe-bar, noćni bar, wellness, konferencijski prostor i garažu. Površine je 2230 kvadratnih metara uz dvorište od 1216 kvadrata.

Depadansa ide na odvojenu aukciju

Iz pravnih razloga depedansa hotela koja se nalazi s lijeve strane i uključuje dvoranu za vjenčanja i još osamdesetak soba bit će predmet odvojene aukcije.

Na desnom dijelu objekta u kojem je hotel nalazi se natpis Mucić & Co, što je ime Mucićeve građevinske tvrtke koja je službeno vlasnik tvrtke Hotel Katarina 2009. Obje tvrtke su u stečaju, no taj poslovni prostor danas koristi povezana tvrtka i on nije predmet aukcije.

Dio hotela Katarina koji će se prodavati u srpnju procijenjen je na 4,21 milijuna eura, odnosno 4,58 milijuna eura kad se ubroje i pripadajuće pokretnine. U navedenoj vrijednosti nije uračunat inventar, namještaj i drugi dijelovi u predmetnim etažama koji nisu sastavni dijelovi nekretnine. Ako ne bude zainteresiranih za kupnju, nakon nekog vremena prodavat će se po nižoj početnoj cijeni.

Slobodna Dalmacija izvještavala je kako je hotel u probleme upao 2020. godine zbog stanke u radu epidemije koronavirusa. U recenzijama hotela na Googleu može se vidjeti i više nezadovoljnih korisnika koji su uplatili kapare za organizaciju vjenčanja u hotelu, a novac nisu dobili natrag niti nakon što su vjenčanja otkazana zbog pandemije. Hotel na Googleu ima ocjenu 3,6 od 5, a na Tripadvisoru 3,0 od 5.