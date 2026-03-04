HPB kupuje Croatia banku za 15 milijuna eura

Hrvatska poštanska banka (HPB) izvijestila je u srijedu da je potpisala ugovor s Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita o kupoprodaji dionica koje predstavljaju 100 posto udjela u temeljnom kapitalu Croatia banke, za ukupnu vrijednost od 15 milijuna eura.

Zaključenje transakcije podložno je ispunjenju prethodnih uvjeta zaključenja koji se odnose na ishođenje svih potrebnih odobrenja, suglasnosti i ostalih radnji koje su ugovorne strane dužne ispuniti, uključujući i odobrenje stjecanja dionica od glavne skupštine HPB-a, nakon čega će se pristupiti zaključenju transakcije i prijenosu svih dionica na HPB, naveli su iz te banke.

Na taj način HPB nastavlja s provođenjem strategije rasta tržišnog udjela i jačanja tržišnog položaja, s ciljem ostvarenja vizije HPB-a kao institucije s relevantnim tržišnim utjecajem koja na najbolji način brine o klijentima, dioničarima i zajednici. HPB će o svim relevantnim budućim koracima vezanima uz tu transakciju pravovremeno obavještavati investicijsku javnost.

Podsjetimo Croatia banka je osnovana u prosincu 1989. godine pod nazivom Banka male privrede. Banka je 4. svibnja 1990. godine promijenila naziv u Croatia banka male privrede, a 21. lipnja 1995. godine mijenja naziv u Croatia banka d.d. Zagreb.

Uslijed poteškoća s likvidnošću, nad bankom je 1999. godine započet postupak sanacije, pri čemu je uloženo otprilike 200 milijuna eura u njezinu sanaciju odnosno čišćenje bilance, nakon čega je nastavila poslovanje kao dioničko društvo u potpunom državnom vlasništvu. Na kraju lipnja lani, po podacima HNB-a, Croatia banka imala je dobit od 1,17 milijuna eura i ukupnu imovinu od 263 milijuna eura, čime je imala 0,3 posto udjela u ukupnoj imovini kreditnih institucija u RH.

Prema zadnjim dostupnim podacima Croatia banke, u 2024. godini poslovala je s dobiti nakon poreza od 2,8 milijuna eura. Ukupni neto prihodi iz poslovanja iznosili su 13,1 milijuna eura te su bili 11,3 posto veći u odnosu na prethodnu godinu.

Prema visini aktive, koja je iznosila 290 milijuna eura, zauzimala je 16. mjesto međuukupno 20 kreditnih institucija u RH. Na dan 31. prosinca 2024. godine banka je poslovala putem devet komercijalnih centara i tri poslovnice.