Hrvatska i sedam država potpisale Memorandum o razumijevanju u vezi suradnje usmjerene na razvoj tržišta kapitala

Predstavnici iz Slovenije, Slovačke, Poljske, Rumunjske, Bugarske, Mađarske, Sjeverne Makedonije i Hrvatske potpisali su Memorandum o razumijevanju u vezi suradnje usmjerene na razvoj tržišta kapitala.

Ova inicijativa ima za cilj poticanje zajedničkog razvoja nacionalnih tržišta kapitala uključenih država kroz bližu suradnju, usklađivanje regulatornih okvira, s krajnjim ciljem povećanja likvidnosti i stvaranja jačih, vidljivijih, učinkovitijih i konkurentnijih tržišta kapitala. Iskorištavanjem punog potencijala tržišta kapitala i šireg financijskog sektora, zemlje sudionice nastoje ojačati svoja gospodarstva i produbiti suradnju.

Potpisivanje ovog Memoranduma nadovezuje se na Memorandum o razumijevanju potpisan krajem 2024. od strane burzi u Bratislavi, Bukureštu, Budimpešti, Ljubljani, Skopju, Sofiji, Varšavi i Zagrebu, s ciljem jačanja suradnje i integracije tržišta kapitala u srednjoj i jugoistočnoj Europi, uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koja kontinuirano daje podršku ovom procesu, odnosno inicijativi.



Države koje su danas sudjelovale na svečanom potpisivanju Memoranduma su potvrdile postojanje zajedničke političke volje i vizije usmjerene na jačanje, veću učinkovitost i konkurentnost tržišta kapitala u državama srednje i jugoistočne Europe.

Na taj se način potvrđuje predanost suradnji s naglaskom na razvoj tržišta kapitala i provođenje potrebnih koraka usmjerenih na jačanje kapaciteta tržišta zemalja srednje i jugoistočne Europe za financiranje, poticanje ulaganja i promicanje održivog gospodarskog rasta.

Memorandum je također usklađen s ciljevima Europske unije, posebno s njezinom Strategijom unije štednje i ulaganja, čiji je cilj usmjeriti štednju kućanstava i privatni kapital na tržišta kapitala kako bi se potaknula ulaganja, posebno u mala i srednja poduzeća, poboljšali prekogranični tokovi kapitala te kako bi se izgradilo dublje, likvidnije i otpornije tržište kapitala unutar Europske unije.



Ministar Marko Primorac naglasio je važnost današnjeg događaja rekavši da potpisivanje ovog Memoranduma predstavlja povijesnu prekretnicu u jačanju regionalne suradnje na području tržišta kapitala, koja imaju ogroman potencijal.

“Ova inicijativa također označava značajan korak naprijed za hrvatsko vlastito tržište kapitala. Nakon 15 uspješnih izdanja državnih vrijednosnih papira i usvajanja Strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala do 2030. krajem ožujka ove godine, sada ulazimo u fazu intenzivne provedbe“, izjavio je ministar Primorac rekavši da će danas formalizirana suradnja poboljšati konkurentnost svih zemalja sudionica, učiniti naša tržišta privlačnijima međunarodnim ulagačima, olakšati prekograničnu trgovinu te proširiti pristup kapitalu što će u konačnici, dodatno potaknuti gospodarski rast u našim državama.