Hrvatska izdala obveznicu od 1,25 milijardi eura na rok od pet godina

Hrvatska je uspješno na domaćem tržištu kapitala izdala novu obveznicu, kojom se zadužila za 1,25 milijardi eura na rok od pet godina, uz godišnju kamatnu stopu od tri posto, izvijestilo je Ministarstvo financija.

Kako su naveli iz Ministarstva na svojim internetskim stranicama, Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala uspješno izdanje obveznica dospijeća 2031. godine u nominalnom iznosu od 1,25 milijardi eura.

Knjiga upisa bila je otvorena u utorak u 9 sati i zatvorena isti dan u 14,15 sati, a ostvaren je ukupan interes institucionalnih ulagatelja od 1,5 milijardi eura. Izdanje obveznice realizirano je uz prinos do dospijeća od 3,08 posto te godišnju kamatnu stopu od 3,00 posto.

“Postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa od strane ulagatelja još jednom su afirmirali snažan status Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala. Prihod od izdanja obveznica bit će upotrijebljen za refinanciranje postojećih obveza te financiranje proračunskih rashoda”, objavili su iz Ministarstva.



Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva je 10. srpnja, a uvrštenje obveznice na Službeno tržište Zagrebačke burze očekuje se do 13. srpnja.



Vodeći agenti tog izdanja bili su Erste&Steiermärkische Bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka, dodali su iz Ministarstva.

Podsjetimo, lani je početkom srpnja država također izdala obveznicu na domaćem tržištu kapitala, prikupivši milijardu eura, a obveznica je izdana s rokom dospijeća 2035. godine, uz prinos od 3,16 posto i godišnju kamatnu stopu od tri posto.