PBZ aranžirao izdanje miniobveznica u iznosu od 10 milijuna eura za tvrtku Rudan

Privredna banka Zagreb (PBZ) aranžirala je 16. izdanje svojih miniobveznica u kojima su bili agent i pokrovitelj izdanja. Njihova ukupna vrijednost je 10 milijuna eura, koje će tvrtka Rudan iskoristiti za razvoj projekata u području energetske učinkovitosti.

Ugovor o izdanju miniobveznica potpisali su savjetnik predsjednika Uprave PBZ-a i kandidat za člana Uprave nadležnog za korporativno bankarstvo i SME Paolo Musso, regionalni direktor u PBZ-u Diego Marot, predsjednik Uprave Rudana Danijel Benčić i član Uprave Rudana Goran Fabris.

Dospijeće obveznica je u travnju 2033. godine, uz polugodišnju isplatu kamata. Grace period na otplatu glavnice iznosi dvije godine.

“Tijekom svog rada u Intesi Sanpaolo, još od 2016. godine kada je u Italiji uvedena inicijativa financiranja malih i srednjih poduzeća putem izdavanja miniobveznica, sudjelovao sam u brojnim izdanjima. Interes talijanskih kompanija za ovaj oblik financiranja u posljednjih desetak godina bio je iznimno velik. Izuzetno mi je drago što sam početkom godine došao u PBZ – banku koja je prva unutar Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo uvela Minibond inicijativu na hrvatsko i slovensko tržište. Do sada smo realizirali 16 izdanja miniobveznica za izdavatelje iz Hrvatske i Slovenije, u ukupnom iznosu od 91 milijun eura. Namjera PBZ-a je i dalje putem ovog modela financiranja podržavati kvalitetne tvrtke s jasno definiranom razvojnom strategijom u njihovom pristupu tržištu kapitala. Miniobveznice vidimo kao važan početni korak na tom putu. Također nas veseli što su i banke Intesa Sanpaolo Grupe u Slovačkoj i Srbiji aktivne u ovom segmentu te je u posljednjih godinu i pol dana u sklopu Sektora inozemnih banka Intesa Sanpaolo Grupe omogućeno financiranje u ukupnom iznosu od skoro 150 milijuna eura, prvenstveno za razvoj SME segmenta“ – rekao je Paulo Musso.

„Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo izdali prvu našu miniobveznicu. Zahvaljujemo PBZ-u i njegovim timovima u Rijeci i Zagrebu na podršci koja nam je omogućila ovaj važan iskorak prema financiranju putem tržišta kapitala. Drago nam je što smo se pridružili vodećim hrvatskim kompanijama iz SME segmenta koje su se financirale putem miniobveznica PBZ-a. Tijekom procesa stekli smo i dodatna znanja i iskustva o mogućnostima koje tržište kapitala pruža, što će nam zasigurno koristiti u daljnjem razvoju. Kao tvrtka koja duboko vjeruje u potrebu za provođenjem dugoročno održive energetske tranzicije, koja svojim konkretnim primjerima i mnogobrojnim realiziranim projektima potvrđuje i provodi u djelo ta svoja vjerovanja, ova ćemo sredstva usmjeriti prvenstveno u razvoj budućih zelenih projekata, čija će konačna realizacija upravo zahvaljujući podršci PBZ-a i korištenju ovakvog modela financiranja biti značajno brža i lakša. Vjerujemo da je ovo jedan od onih ključnih, prijelomnih trenutaka koji determiniraju i usmjeravaju više od 30 godina postojanja i rada tvrtke Rudan u neku novu, izazovnu ali održivu i obnovljivu budućnost te se iskreno veselimo svakom koraku na tom putu“ – rekao je Danijel Benčić