Imaju obećavajući farmaceutski patent, a sad žele prikupiti dva milijuna eura obveznicama

Kako bi dovršili istraživanje i razvoj i nakon toga novu tehnologiju ponudili velikoj farmaceutskoj industriji, u tvrtki Betula projekt odlučili su se za izdanje dva milijuna eura obveznica. Ulagačima ih nude uz kamatu od osam posto.

Zagrebačka tvrtka Betula projekt pokrenula je izdavanje obveznica uz fiksnu kamatnu stopu od osam posto i rok dospijeća od tri godine. Suvlasnica tvrtke Ljiljana Sović Brkičić za Forbes Hrvatska pojasnila je kako su muž Cvjetko Brkičić i ona već 15 godina radili na tehnologiji koju su zaštitili patentom.

Sović Brkičić većinu životnog vijeka provela je u HZZO-u na poziciji inspektora i višeg inspektora za lijekove, a prošle godine dala je otkaz kako bi se u potpunosti posvetila njihovom farmaceutskom projektu. Kako bi ga financirali i imali prihod, kaže kako se njihova tvrtka od početka bavi investicijskom građevinom. Prema javno dostupnim podacima, prihodi u 2024. godini iznosili su im 147.759, a rashodi 83.754 eura. Aktiva tvrtke iznosila je 13,67 milijuna eura. Sović Brkičić kaže kako tvrtka ima i zalihe koje su na dan 31.12.2015 iznosile 1,7 milijuna eura, a odnose se na proizvodnju u tijeku – izgrađene stanove u Rogoznici.

Novac potreban za pilot studiju

Kaže da su patenti registrirani na imena njih kao fizičkih osoba, a godišnji troškovi patentne zaštite do sada su iznosili 900.000 eura. Patenti, između ostalih obuhvaćaju tržišta Europske unije, SAD-a, Kine, Japana i Indije.

Sović Brkičić se više puta spominjala u medijima jer su se već pet puta natjecali za novac iz EU projekata namijenjen istraživanju i razvoju. Uvijek su bili vrlo blizu granice za dobivanje sredstava, ali nikad nisu dobili potporu za financiranje projekta. Prije sedam godina organizirala je prosvjed zbog načina na koji se boduju projekti i tretiraju žalbe, no bez uspjeha – država je ignorirala njezine konkretne primjedbe.

Inovacija koju je razvila u suradnji s iskusnim istraživačem i tehnologom Zdravkom Dokuzovićem rješava problem prevelikih oscilacija koncentracije lijeka u krvi, što negativno utječe na ishode liječenja. Problem su riješili konceptom izrade nove formulacije lijeka koja regulira brzinu kojom se on otpušta. Sitne čestice formulacije lijeka kratko se zalijepe u točno određenom dijelu probavnog sustava te se lijek kontrolirano otpušta tijekom vremena, čime se postiže kontrolirana koncentracija lijeka u krvi.

Navedenu tehnologiju razvili su kako bi pokušali riješiti problem nekontrolirane terapije prilikom liječenja Parkinsonove bolesti kod koje nedostaje dopamina u mozgu, no kasnije su uvidjeli kako navedena tehnologija može biti primijenjena i na neke druge lijekove.

Novac koji prikupe obveznicama treba im za provođenje pilot studije u nekom certificiranom laboratoriju koja je preduvjet koji moraju proći prije suradnje s velikim farmaceutskim kompanijama. Pogled na medije otkriva kako je ona bila korak koji ih dijeli od potencijalnog uspjeha već nekoliko godina.

Ciljani iznos izdanja obveznica iznosi do dva milijuna eura uz minimalni upis od 1000 eura. Kamata će iznositi osam posto, a planiraju je isplaćivati godišnje. Rok ulaganja iznosi tri godine. Upis obveznica vrši Središnje klirinško depozitno društvo. Više informacija dostupno je ovdje.

HANFA uvijek napominje kako ulaganje u vrijednosne papire dolazi uz određene rizike, kojih ulagači moraju biti svjesni.