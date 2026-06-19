Hrvatska u prvom kvartalu privremeno postala izvoznik struje

Hrvatska je u prvom ovogodišnjem kvartalu privremeno bila neto izvoznik električne energije zahvaljujući iznadprosječno povoljnim hidrološkim uvjetima i posljedičnom skoku proizvodnje struje iz hidroelektrana, objavili su u petak iz Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH).

Ukupna potrošnja električne energije u prva tri ovogodišnja mjeseca porasla je za 1,98 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dosegnuvši 5.096 gigawat sati (GWh), dok je normalizirana potrošnja, koja isključuje utjecaj toplije zime, porasla za 4,39 posto, na 5.182 GWh.

S druge strane, ukupna raspoloživa električna energija, ona proizvedena u svim elektranama u Hrvatskoj, plus hrvatskih 50 posto udjela u proizvodnji Nuklearne elektrane Krško te energija isporučena iz baterijskih spremnika, u prvom kvartalu iznosila je 5.227 GWh ili četiri posto više nego lani.

Za podmirenje domaće potrošnje iskorišteno je 5.096 GWh, dok je višak od 131 GWh ili 2,5 posto ukupno proizvedene struje izvezen, naveli su iz tog udruženja.

Hidroelektrane povećale proizvdnju 22,3 posto

Obnovljivi izvori energije osigurali su 62,2 posto ukupno raspoložive električne energije u Hrvatskoj, pri čemu je proizvodnja struje u hidroelektranama porasla za 22,3 posto, zahvaljujući iznadprosječno dobroj hidrologiji. U ukupno raspoloživoj energiji njihov je udio iznosio 39 posto, čime su zadržale poziciju najvažnijeg pojedinačnog izvora električne energije u Hrvatskoj.

Sunčane elektrane nastavile su snažan rast proizvodnje, koji je bio čak 50,7 posto veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Istodobno je proizvodnja vjetroelektrana pala za 12,8 posto zbog slabije vjetrovitosti, što je rezultiralo blagim padom ukupne proizvodnje ostalih obnovljivih izvora energije od 4 posto.

Iz Nukelarne elektrane Krško isporučeno je 758 GWh struje, isto kao i lani, pa je u ukupno raspoloživoj energiji njezin udjel iznosio 14,5 posto.

“Iako je Hrvatska tijekom prvog kvartala ponovno postala neto izvoznik električne energije, već je u ožujku zabilježen povratak neto uvozu, a isti trend nastavljen je i tijekom travnja i svibnja. Rezultati potvrđuju važnu ulogu obnovljivih izvora energije u hrvatskom elektroenergetskom sustavu, ali i potrebu za daljnjim razvojem novih proizvodnih kapaciteta te sustava za pohranu energije kako bi se povećala energetska neovisnost i otpornost sustava”, poručuju iz OIEH-a.