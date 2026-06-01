Strateška suradnja EBRD-a i HROTE-a na razvoju energetskih projekata

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) potpisali su Memorandum o razumijevanju, kojim se utvrđuje okvir za suradnju pružanjem stručne i tehničke podrške energetskoj tranziciji u Hrvatskoj i implementaciji modernih rješenja, u skladu s normativnim okvirom Europske unije i primjerima najboljih međunarodnih praksi.

Memorandumom se potvrđuje strateško partnerstvo na daljnjem razvoju učinkovitog, fleksibilnog i održivog tržišta energije u Republici Hrvatskoj i proširuje ranije započeta suradnja u okviru “Renewable Energy Market Accelerator (REMA) Programme: Development of a support scheme for stationary energy storage capacities” s ciljem izrade optimalnih modela poticanja integracije sustava skladištenja električne energije iz obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav. Modelima poticanja dodatno se jamči sigurnost opskrbe električnom energijom, ubrzava značaj obnovljivih izvora energije te omogućuje pristup tržištima pomoćnih usluga, ujedno smanjujući učestalost intervala negativnih cijena električne energije na tržištu.

“Današnje potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između EBRD-a i HROTE-a potvrđuje zajedničku predanost ubrzanju energetske tranzicije u Hrvatskoj te daljnjem jačanju otpornog, konkurentnog i održivog energetskog tržišta.Suradnja će se fokusirati na razvoj modernih energetskih tržišnih rješenja i jačanje fleksibilnosti sustava, kao što su baterijski spremnici za pohranu energije. Posebno nam je važno podržati institucije koje imaju ključnu ulogu u energetskoj tranzicji i stvaranju stabilnog investicijskog okruženja za zelena ulganja.

EBRD ostaje snažan partner Hrvatskoj u provedbi zelene tranzicije, jačanju energetske sigurnosti i dekarbonizaciji gospodarstva, a vjerujemo da će ova suradnja dodatno doprinijeti modernizaciji hrvatskog energetskog tržišta i dugoročnoj održivosti i stabilnosti energetskog sustava“, kazao je direktor EBRD-a za Srednju Europu Miljan Ždrale.

Direktor HROTE-a Darjan Budimir istaknuo je da ova vrsta međuinstitucionalne strateške suradnje i podrške pruža pozitivan impuls nastojanjima HROTE-a da ponudi inovativne modele daljnjeg razvoja sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija u Hrvatskoj, razumijevajući trendove i anticipirajući potrebe sudionika na energetskom tržištu.