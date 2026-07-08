Hrvatski šumarski institut ulaže pet milijuna eura u opremanje novih laboratorija

Hrvatski šumarski institut krenuo je s realizacijom projekta opremanja svojih laboratorija i prostora suvremenom opremom za provedbu istraživanja, ukupne vrijednosti 4,99 milijuna eura, koji je predstavljen u utorak na početnoj konferenciji.

Projekt se provodi od 16. veljače 2026. do 16. kolovoza 2028. godine, a većinom se financira iz bespovratnih sredstava financiranih zajmom Svjetske banke u okviru projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologije – DIGIT, rečeno je na konferenciji koja je okupila predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Svjetske banke, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatskih šuma, Akademije šumarskih znanosti te Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.

“Tijekom svih osam desetljeća našeg Instituta mijenjale su se potrebe i metode rada, no jedna je vrijednost ostala ista – želja da svojim znanjem služimo hrvatskim šumama i društvu u cjelini. Zbog toga je ovaj projekt od iznimne važnosti, kako kao odgovor na današnje potrebe, tako i kao zalog svijetle budućnosti struke stvaranjem uvjeta za kvalitetan rad i razvoj mladih istraživača”, istaknula je ravnateljica Hrvatskog šumarskog instituta Sanja Perić.

Projekt predstavlja nastavak najvećeg infrastrukturnog ulaganja u gotovo 80-godišnjoj povijesti Hrvatskog šumarskog instituta, odnosno izgradnje novih laboratorija i rekonstrukcije postojećih zgrada. Sada će novoizgrađena i obnovljena infrastruktura biti opremljena suvremenom znanstvenom, laboratorijskom, digitalnom i pratećom opremom potrebnom za provedbu vrhunskih istraživanja, navode iz Hrvatskog šumarskog instituta.

Ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Hrvoje Meštrić naglasio je kako je riječ o jednom od značajnih projekata ulaganja u znanstvenu infrastrukturu koje Ministarstvo provodi te o važnom iskoraku jedne od ključnih hrvatskih institucija u području šumarstva i biotehničkih znanosti, stoji, između ostaloga, u priopćenju.