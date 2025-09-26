HTZ u sklopu promocije hrvatskog turizma u Seulu okupio 60 korejskih agencija

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) u Seulu je predstavila turističku ponudu te organizirala poslovnu radionicu za hrvatske i korejske turističke partnere, većinom agencije, kojih se odazvalo 60 i koje su pokazale velik interes za suradnju i putovanja u Hrvatsku.

Radionica je organizirana u suradnji s korejskom udrugom putničkih agencija KATA, a poslužila je kao platforma za upoznavanje predstavnika hrvatskih turističkih kompanija i institucija te korejskih agenata i touroperatora, kažu iz HTZ-a, dodajući da se kroz takva događanja osnažuje promociju Hrvatske i suradnju s inozemnim partnerima.

“Tržišni trendovi u Južnoj Koreji razvijaju se u smjeru koji odgovara hrvatskoj turističkoj ponudi, što potvrđuje i veliki interes korejskih turističkih subjekata. Posebnost korejskih turista je njihova orijentiranost na sadržaje koji nisu vezani uz sunce i more, što je nama dodatna prilika za razvoj cjelogodišnjeg turizma. Uz izravnu avioliniju koja povezuje Zagreb i Seoul, Hrvatska ima priliku biti vrlo konkurentno i prepoznatljivo odredište za korejske putnike koji rado posjećuju kontinentalne dijelove Hrvatske”, poručio je iz Seula direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Osim HTZ-a u Seulu su se iz Hrvatske predstavili i turističke zajednice gradova Zagreba i Šibenika, Hrvatska premium selekcija, Javna ustanova Nacionalni park Krka te turističke tvrtke Tumlare Corporation Croatia, Travemo Club, Uniline i Sealand Tours., dok su među 60 turističkih agencija iz Južne Koreje bile i najjače na tom tržištu, poput Hana Tour, Mode Tour, Verygood Tour i Yellow Balloon, kao i platforma MyRealtrip, jedna od ključnih lokalnih online travel agencija u toj zemlji.

Direktor HTZ predstavništva u Južnoj Koreji Marko Jurčić kaže da se ove godine očekuje kako će južnokorejski turisti prvi puta ostvariti više od međunarodnih putovanja, što tu zemlju čini važnim tržištem na svjetskoj turističkoj karti.

“Drago nam je da se vraća veliki interes za Hrvatskom kao atraktivnom i sigurnom turističkom destinacijom. To pokazuje i ova poslovna radionica na kojoj su korejski turističke agencije pokazale zanimanje za ponudom koju su predstavili hrvatski sudionici, a to je samo jedan od koraka u naporima da u idućim godinama ostvarimo odlične turističke rezultate s tog tržišta kakvima smo svjedočili prije pandemije covid”, komentirao je Jurčić.

Na radionici je bio i hrvatski veleposlanik u Južnoj Koreji Damir Kušen, kao i mnogi korejski mediji i influenceri s kojima će predstavništvo HTZ-a u Seoulu surađivati u promociji Hrvatske, zaključuju iz HTZ-a.