HŽ – Putnički prijevoz nabavlja još šest novih baterijskih elektromotornih vlakova i punionicu

HŽ – Putnički prijevoz najavio je u Prethodnim savjetovanjima na Narodnim novinama natječaj za nabavu šest baterijskih elektromotornih vlakova i puštanje u pogon jednog hibridnog stabilnog energetskog priključka za punjenje pogonskih baterija. Procijenjena vrijednost natječaja iznosi 53,60 miijuna eura plus PDV, sufinanciranih EU sredstvima.

Navedeni vlakovi koristit će se na gradskim, prigradskim i regionalnim linijama, neelektrificiranih pruga, koje obuhvaćaju Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku i Međimursku županiju. Kako bi vlakovi bili potpuno funkcionalni, natječaj obuhvaća i izgradnju punionice u kolodvoru Kotoriba u blizini mađarske granice.

Cijena najvažniji kriterij, ali ne i jedini

Punionica koja je predmet nabave uz napajanje iz distributivne mreže ima mogućnost i punjenja vlaka iz stacionarnog baterijskog spremnika koji se puni iz vlastite fotonaponske elektrane. Električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora koristit će se prvenstveno za punjenje stacionarnog baterijskog spremnika, a po dolasku vlaka i za punjenje pogonskih baterijskih paketa vlaka. Time se smanjuje potreba za korištenjem energije iz distributivne mreže, što izravno doprinosi smanjenju emisija CO₂ te povećanju energetske učinkovitosti iz ekološki prihvatljivih izvora energije.

Glavni kriterij za izbor ponuditelja je cijena sa 65 posto utjecaja, a u obzir se uzimaju još jamstvo (15%), mogućnost funkcionalnog spajanja s postojećim vlakovima (15%) i čelična konstrukcija kolnih ormara vlaka (5%). Zainteresirani moraju imati i najmanje 26,80 milijuna eura istih ili sličnih isporuka u posljednjih 10 godina.

HŽ – Putnički prijevoz je od 2011. do 2025. godine ugovorio isporuke 55 elektromotornih vlakova, 13 dizelelektričnih motornih vlakova, pet baterijskih vlakova, pet baterijskih elektromotornih vlakova i 11 elektrodizelskih vlakova.