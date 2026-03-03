Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje

Nizozemski Action najavio je kako će 11. ožujka u Sesvetama otvoriti svoju prvu trgovinu. Hrvatska je prva država u susjedstvu u koju se šire.

Nizozemski diskontni maloprodajni lanac Action 11. ožujka 2026. godine otvorit će svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj. Riječ je o lancu specijaliziranom za prodaju neprehrambenih proizvoda po vrlo niskim cijenama, uključujući kućanske potrepštine, kozmetiku, dekoracije, tekstil, igračke i sezonske artikle.

Na globalnim web stranicama navode kako trenutačno imaju 3302 trgovine u 14 europskih država, no na popisu je 16 država uključujući Hrvatsku. Na službenoj karti broj je već porastao na 3322, a nove se stalno otvaraju.

Nagrađivani, ali i kritizirani zbog radnih uvjeta

Prvu trgovinu otvorit će u kompleksu Park & Shop Sesvete na adresi 144. brigade Hrvatske vojske 5.

Prema ranijim medijskim objavama, sljedeće trgovine koje planiraju otvoriti su u Labinu i Ivancu, vjerojatno u Stop Shop retail parkovima. Najavljivali su i kako planiraju pokrenuti trgovine u Hrvatskoj.

Tvrtku Action Hrvatska osnovali su 2024. godine, a sudski registar otkriva da su na njenom čelu su Monique Cornelia Groeneveld i Neda Vuk Salaba. Salaba je u tvrtku došla s čela Pet Internationala Hrvatska koji upravlja Pet centrom.

Hrvatski Action bit će prvi u jugoistočnoj Europi zanemari li se Rumunjska; Screenshot: Action

Action se u Europi agresivno širi i ostvaruje brz rast zahvaljujući pristupu u kojem minimiziraju troškove. Dobitnici su brojnih nagrada, ali i kritizirani zbog radnih uvjeta. Francuski WebradioMedia navodi kako su oni vrlo naporni te kako u nekim regijama sedam od 10 zaposlenika napusti radno mjesto u godini dana. Neke od dužnosti poput raspoređivanja robe na police vezane su uz rokove, te se u slučaju njihovog neispunjavanja dobivaju opomene.

Istraživački novinar Lens Rieman njihov uspjeh i niske cijene objašnjava visokom produktivnošću radnika, minimalnim operativnim troškovima, velikom ponudom proizvoda i učinkovitom distribucijom.