Inter IKEA gasi 850 radnih mjesta

Inter IKEA, krovna grupacija i vlasnica švedskog brenda povoljnog namještaja s razgranatim franšiznim poslovanjem, najavila je gašenje 850 radnih mjesta kako bi smanjila troškove u uvjetima slabljenja potražnje.

Tvrtka broji ukupno 27.500 zaposlenih, a sada namjerava ugasiti ukupno 850 radnih mjesta, uključujući njih 300 u Švedskoj.

Maloprodajni lanac trgovina povoljnog namještaja s razgranatom mrežom trgovina u 63 zemlje nastoji novim mjerama štednje povećati učinkovitost i sniziti cijene kako bi ponovno privukao kupce.

Golema tvrtka upravlja nabavom IKEA-inih proizvoda iz tvornica diljem svijeta i opskrbljuje 13 korisnika franšize koji upravljaju trgovinama švedskog brenda namještaja i opreme za dom.

Uteg su kompaniji sve veći troškovi i američke carine koji su se poklopili s promjenom strategije i prijelazom s velikih prigradskih skladišnih centara na trgovine manjeg formata u gradskim središtima.

“Moramo biti brži, skratiti procese donošenja odluka i jednostavno usredotočiti svoje napore na te prioritete“, rekao je financijski direktor Inter IKEA-e Henrik Elm u intervjuu za Reuters.

Rat protiv Irana dodatno je oslabio povjerenje potrošača koje se pogoršava već kroz dulje vremensko razdoblje, napomenuo je Elm. Sukob je naglo povećao cijene goriva, nagrizavši raspoloživi dohodak kućanstava i prigušivši njihovu spremnost da troše na proizvode koji im nisu nužni, poput renovacije doma.

U 2025. IKEA-ina prodaja bila je pala drugu godinu zaredom.

Ingka group, vodeća korisnica franšize i vlasnica većine fizičkih trgovina IKEA-e u svijetu, najavila je već u ožujku da će ukinuti 800 uredskih radnih mjesta.

IKEA-u je 1943. godine osnovao švedski poduzetnik Ingvar Kamprad u gradu Almhultu, napominje Reuters.