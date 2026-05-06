Rekordna ulaganja: pet kompanija prikupilo gotovo 200 milijardi dolara

Ulaganja rizičnog kapitala snažno su porasla u prvom tromjesečju ove godine, ponajprije zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Američke tvrtke prikupile su deset puta više kapitala od europskih.

Globalno tržište rizičnog kapitala u prvom tromjesečju 2026. dosegnulo je povijesni rekord. Startupi su, prema analizi KPMG Venture Pulse, prikupili čak 330,9 milijardi dolara, što je novi kvartalni rekord i nadmašuje dosadašnji vrhunac iz 2021.

U usporedbi s posljednjim tromjesečjem prošle godine, kada su ulaganja iznosila 128,6 milijardi dolara, ulaganja rizičnog kapitala u prva tri mjeseca ove godine više su nego udvostručena, što predstavlja izniman rast. Također je sklopljeno više poslova – ukupno 8.464, što je pet posto više nego u prethodnom tromjesečju.

Europa: više ulaganja većih od milijarde

No rekord skriva važnu specifičnost. Lavovski dio novca završio je u rukama nekolicine tvrtki, ponajprije u sektoru umjetne inteligencije, koji i dalje ima ključnu ulogu u globalnim investicijskim tokovima.

Umjetna inteligencija zajednički je nazivnik svih regija. Ne privlače samo najveći modeli, nego i infrastruktura, robotika, autonomna vozila i specijalizirana industrijska rješenja, koja privlače milijarde dolara.

KPMG upozorava da će umjetna inteligencija i ubuduće ostati glavni magnet za kapital, a uz nju će na važnosti dobivati obrambene tehnologije, svemirski sektor i energetska rješenja. Unatoč rekordnom početku godine, neizvjesnost – ponajprije zbog geopolitičkih napetosti – baca sjenu na nastavak godine.

Europski startupi u prvom su tromjesečju prikupili 25,7 milijardi dolara, pri čemu je zabilježen rekordan broj poslova većih od milijardu dolara. Među najvećima se ističe britanski pružatelj cloud usluga za umjetnu inteligenciju Nscale s dvije milijarde dolara.

Europsko tržište selektivno

Njemački Neura Robotics, koji razvija kolaborativne robote za različite industrije, uključujući proizvodnju, logistiku i zdravstvo, prikupio je 1,8 milijardi dolara, dok je developer robotaksija Wayve prikupio 1,5 milijardi dolara. Među većima je i Cloover s 1,2 milijarde, koji razvija softver za pružatelje usluga elektrifikacije.

Više od milijardu dolara prikupio je i Advanced Machine Intelligence, koji razvija sustave umjetne inteligencije sposobne razumjeti fizički svijet, zadržavati dugoročnu memoriju i planirati strategije za složene zadatke. Točno milijardu prikupio je i Kraken Technologies, koji razvija softver za energetske kompanije.

Unatoč velikim poslovima, europsko tržište ostaje vrlo selektivno. Investitori se fokusiraju na manji broj tvrtki s jasnim poslovnim modelima i dokazanom sposobnošću rasta. U fokusu su umjetna inteligencija, obrambene tehnologije i energetska rješenja, dodatno potaknuta geopolitičkom neizvjesnošću.

SAD: OpenAI daleko ispred svih

Najveći dio kapitala ponovno je završio u SAD-u. Američki startupi prikupili su rekordnih 267,2 milijarde dolara, pri čemu su četiri posla veća od 10 milijardi dolara u potpunosti promijenila sliku tržišta.

Apsolutni rekorder je OpenAI, koji se trenutačno suočava s tužbom bivšeg suosnivača Elona Muska. Prikupili su nevjerojatnih 122 milijarde dolara – najviše u povijesti rizičnog kapitala. Slijede Anthropic s 30,6 milijardi, društvena mreža xAI s 20 milijardi, koja se spojila sa SpaceX-om, te pružatelj robotaksija Waymo sa 16 milijardi dolara. Među većim ulaganjima su i Databricks sa sedam milijardi, kladioničarska platforma Polymarket s 2,6 milijardi te Shield AI s 2,25 milijarde dolara.

Ti megaposlovi značajno su iskrivili sliku tržišta – pet kompanija zajedno je prikupilo 188,6 milijardi dolara, što čini više od dvije trećine ukupnog kapitala prikupljenog u SAD-u. Investitori očito stavljaju okladu na pobjednike u utrci umjetne inteligencije, umjesto da kapital raspoređuju na širi krug tvrtki, upozorava KPMG.

Azija: Kina i Singapur u vrhu

Azijsko tržište u prvom je tromjesečju prikupilo oko 31,8 milijardi dolara, pri čemu se ističu infrastrukturni i AI projekti. Najveća su bila dva ulaganja od po dvije milijarde dolara u kineski Rokid i singapurski DayOne.

U Kini se ulaganja ponovno ubrzavaju, osobito u umjetnu inteligenciju, poluvodiče i svemirske tehnologije, dok u Japanu investitori postaju selektivniji. Važnu ulogu ima i država, koja poticanjem strateških sektora podržava razvoj domaćih tehnoloških kompanija.

Početkom godine više IPO-a, potom preokret

Tržište inicijalnih javnih ponuda (IPO) početkom 2026. pokazivalo je znakove oporavka, no optimizam je brzo splasnuo. Na globalnoj razini u prvim tjednima tromjesečja zabilježeno je više uspješnih izlazaka na burzu, osobito u SAD-u, gdje su kompanije poput EquipmentSharea, York Space Systemsa i više biotehnoloških tvrtki privukle svježi kapital.

No već krajem veljače, zbog zaoštravanja geopolitičkih prilika, osobito sukoba na Bliskom istoku, aktivnost je gotovo stala. Neizvjesnost povezana s rastom cijena energije i inflacijskim pritiscima odvratila je tvrtke od izlaska na burzu, a investitore učinila opreznijima. Izuzetak je Azija, gdje je hongkonška burza zabilježila više uspješnih IPO-a, uključujući i u području umjetne inteligencije, dok je u Europi tržište i dalje suzdržano.

Marko Rabuza, novinar Forbes Slovenija (link na originalni članak)