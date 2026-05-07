Dok svi ukidaju letove zbog visokih cijena goriva, ova aviokompanija ima rekordnu dobit i širi flotu

Usred najvećih poremećaja u zračnom prometu od pandemije, zrakoplovna kompanija iz Zaljeva ostvariila je dobit od 5,4 milijarde dolara i nastavila širiti poslovanje.

Emirates je u četvrtak objavio rekordnu godišnju neto dobit unatoč posljedicama rata s Iranom, pri čemu je aviokompanija istaknula snažnu potražnju za putovanjima tijekom većeg dijela godine.

Avioprijevoznik iz Zaljeva priopćio je da je dobit nakon oporezivanja u 12 mjeseci do kraja ožujka porasla na 5,4 milijarde dolara, u odnosu na 5,2 milijarde dolara godinu ranije. Veći prihodi po putniku nadoknadili su blagi pad broja putnika, pa je Emirates prevezao ukupno 53,2 milijuna ljudi.

Američko-izraelski rat s Iranom, koji je započeo 28. veljače, izazvao je ozbiljne poremećaje jer su zračni prostori na Bliskom istoku privremeno zatvarani, dok su rastuće cijene mlaznog goriva povećale troškove i dovele zrakoplovnu industriju u najveću krizu od pandemije covida-19.

Velike zaljevske aviokompanije, uključujući Emirates, postupno obnavljaju kapacitete, ali i dalje posluju ispod razina prije rata. Istodobno, novi napadi na Ujedinjene Arapske Emirate ovog tjedna dodatno su povećali neizvjesnost oko krhkog primirja koje je stupilo na snagu prošlog mjeseca.

Aviokompanija sa sjedištem u Dubaiju objavila je i da je njezina matična grupacija Emirates Group ostvarila rekordne prihode od 41 milijarde dolara, što je tri posto više nego godinu ranije. Grupacija će vlasniku, državnom investicijskom fondu ICD, isplatiti ukupno milijardu dolara dividendi, piše Reuters.