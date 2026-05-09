Investicija vrijedna 200 milijuna eura: “Pical Resort mijenja turističku sliku Poreča i Istre”

Valamarov Pical Resort 5*, najveći turistički projekt u Hrvatskoj u koji je uloženo 200 milijuna eura, u prva dva mjeseca nakon otvorenja bilježi izvrsnu popunjenost i potražnju za predstojeću ljetnu sezonu te su rezervacije već na oko 70% godišnjeg plana.

Pical Resort smješten je uz novouređenu šetnicu Parenzanu i plažu Pical, svega nekoliko minuta hoda od povijesne jezgre Poreča. Koncipiran kao resort otvorenog tipa, prirodno je povezan s gradom kroz novouređene javno dostupne šetnice, plaže, sportske sadržaje i druge prostore namijenjene podjednako gostima i lokalnoj zajednici.

Resort je razvijen kroz tri hotelska koncepta. Središnji hotel Pical, nastao rekonstrukcijom nekadašnjeg hotela Pical, okuplja glavne zajedničke sadržaje resorta. Pical Family Hotel prilagođen je obiteljima i odmoru s djecom, dok Pical Suites predstavlja najluksuzniji dio resorta s vlastitom recepcijom, bazenima i restoranom Parenzana.

Valamar Collection, Pical Suites

Uz raznoliku ponudu smještaja, gostima su na raspolaganju glavni restoran te Dine Around koncept koji, uz suradnju chefova s Michelinovim zvjezdicama, omogućuje izbor između osam restorana. Ponuda resorta obuhvaća sadržaje usmjerene na luksuzni, obiteljski, wellness, gourmet i aktivni odmor, uključujući prvi ESPA wellness centar u Hrvatskoj, internacionalni Purobeach Club, Rooftop Bar by Laurent-Perrier, unutarnje i vanjske bazene te bogatu sportsku infrastrukturu.

“Imamo dosta solidan buking za ovu sezonu, iako je hotel tek otvoren. Tu smo negdje prema 70% godišnjeg plana što je za novi hotel ovakve veličine zapravo jako dobar rezultat. Mislim da smo do sada prepoznati. Koncept je očito pogođen i idemo svi skupa u dobrom smjeru.

Ovaj projekt ima ogroman utjecaj na poslovanje i na rast Valamara. Imamo objavljenu strategiju za 2026. gdje značajna komponenta čini financijski uspjeh upravo ovog projekta, gdje Valamar teži nekakvoj procijenjenoj vrijednosti prema milijardu eura gdje ulazimo zaista u prvu ligu kompanija.

Od samog početka izgradnje, htjeli smo napraviti otvoreni tip resorta, za razliku od nekih resorta u Španjolskoj, Karibima i Turskoj. Dakle, naš koncept je onaj koji je otvoren prema lokalnoj zajednici”, rekao je predsjednik Uprave Valamara Željko Kukurin.

Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamara

Cjelogodišnje poslovanje

Pical Resort značajno doprinosi lokalnom gospodarstvu kroz cjelogodišnje poslovanje, više od 800 novih radnih mjesta i suradnju s lokalnim partnerima. Lokalizacija ponude snažno je izražena u ponudi hrane i piće pa se u resortu primjerice nude lokalna vina i pivo, istarsko maslinovo ulje, kamenice iz Lima, riba i plodovi mora iz Jadrana te brojne druge istarske delicije. Experience concierge nudi jedinstvene doživljaje kao što je lov na tartufe, posjet vinskim podrumima ili vođene ture starogradskom jezgrom.

“Hotel radi cijelu godinu, što će povećati potrošnju u glavnoj sezoni, ali ono što je još puno važnije, 1600 gostiju u periodu trećeg, četvrtog, devetog, desetog ili jedanaestog mjeseca u samom gradu Poreču će napraviti jednu značajnu promjenu, vjerujem, i u trgovinama, restoranima i svima ostalima koji nude neke usluge”, rekao je predsjednik Uprave Valamara.

Najviši standardi održive gradnje

“Hotel je građen na po najvišim standardima održive gradnje. Imamo solarne panele i hotel općenito koristi obnovljive izvore za struju. Imamo kišnicu koju koristimo za navodnjavanje, implementirana je zelena gradnja, posađeno je 250 stabala. Definitivno najviši standardi održive gradnje i za to sve skupa imamo DGNB certifikat koji je nekakav referentni certifikat za održivu gradnju.

Ovaj resort mijenja na neki način turističku sliku Poreča i Istre, dakle diže je na jedan novi nivo. Kombinacija je to ovog cjelogodišnjeg rada koji je sigurno značajan, kvalitetnih radnih mjesta i ovog jakog lokalnog identiteta koji će sigurno stvarati dodanu vrijednost.”

Važan dio projekta čini i Pical Event Center, najveći kongresni centar u Istri kapaciteta do 1.200 sudionika i jedan od svega tri kongresna centra te veličine u Hrvatskoj. Time se Poreč dodatno pozicionira kao cjelogodišnja destinacija za poslovni turizam i međunarodna događanja.

Također, sporazumom sa Sportskom zajednicom Grada Poreča, u sklopu resorta u unutrašnjim i vanjskim bazenima, osigurani su uvjeti za kvalitetan trening porečkoj djeci i sportskim klubovima tijekom cijele godine.

Projekt je realiziran uz sudjelovanje brojnih hrvatskih projektantskih, građevinskih i specijaliziranih poduzeća, dok je tijekom izgradnje na gradilištu bilo angažirano do 750 radnika dnevno.

Identitet resorta inspiriran je Parenzanom, nekadašnjom željezničkom prugom koja je povezivala Poreč i Trst, a danas kao šetnica i biciklistička staza simbolično kroz Istru povezuje tri države. Duh Parenzane utkan je u arhitekturu, dizajn interijera, gourmet ponudu, wellness sadržaje te Art Pical koncept, kroz koji su u resortu predstavljena brojna umjetnička djela iz fundusa Valamar Riviere, prikupljanog još od 1960-ih godina i nova umjetnost, originalni radovi nagrađivanih hrvatskih i istarskih umjetnika te umjetnika iz zemalja koje povezuje Parenzana. Djela akademskih i lokalnih autora dodatno povezuju resort s identitetom Poreča i Istre te stvaraju autentičan doživljaj prostora i destinacije.