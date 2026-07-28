Kako su pauze za hidrataciju na Svjetskom prvenstvu povećale prodaju Coca-Cole

Glavni sponzor Svjetskog prvenstva povećao je godišnje prognoze nakon što su pauze za hidrataciju potaknule prodaju sportskih napitaka, ali i otvorile dodatni prostor za oglašavanje.

Dok su se mnogi navijači žalili da pauze za hidrataciju usporavaju utakmice na Svjetskom prvenstvu, Coca-Cola tvrdi da su upravo one povećale prodaju njezinih sportskih napitaka i pridonijele boljim tromjesečnim rezultatima te podizanju godišnjih prognoza.

Pauze su otvorile dodatni prostor za oglase, što je koristilo i sponzorima i televizijskim kućama poput Foxa.

Skok svih brendova

“Ne znamo hoće li pauze za hidrataciju postati trajni dio nogometa, ali nama na ovom Svjetskom prvenstvu nisu smetale“, rekao je za Reuters financijski direktor Coca-Cole John Murphy, istaknuvši snažan rast prodaje Poweradea.

Svjetsko prvenstvo dodatno je potaknulo prodaju Coca-Colinih glavnih brendova i gaziranih pića bez šećera, koja i dalje bilježe stabilnu potražnju unatoč slabijoj potrošnji kućanstava, posebno onih s nižim primanjima u SAD-u.

Prihodi kompanije u drugom tromjesečju porasli su šest posto, na 13,37 milijardi dolara, iznad očekivanja analitičara od 13,16 milijardi dolara. Rast prodaje nadoknadio je više troškove aluminija i PET ambalaže, koji su, prema Murphyju, porasli više nego što se očekivalo.

Posljedice rata u Iranu

Coca-Cola je u travnju objavila da zajedno s punionicama ublažava posljedice rata u Iranu, no zbog nastavka sukoba i druge kompanije, uključujući PepsiCo, upozoravaju na rast ulaznih troškova u drugoj polovici godine.

Dionice Coca-Cole porasle su 1,8 posto u predtrgovanju, a od početka godine oko 20 posto, čime su nadmašile PepsiCo. Kompanija je povećala prognozu organskog rasta prihoda za 2026. na oko pet posto, dok sada očekuje rast usporedive zarade po dionici od devet do deset posto, u odnosu na raniju procjenu od osam do devet posto.