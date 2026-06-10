Ovo je 11 najplaćenijih igrača na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026.

Dva nova milijardera predvode idealnu jedanaestoricu koja je zajedno zaradila procijenjenih 950 milijuna dolara u 12 mjeseci uoči najvećeg nogometnog turnira na svijetu.

Na ovogodišnjem FIFA-inom Svjetskom prvenstvu mnogo je novosti. Prvi put u 96-godišnjoj povijesti turnira nastupit će 48 reprezentacija. To je također prvo Svjetsko prvenstvo koje se održava u tri zemlje (Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku), u rekordnih 16 gradova. I prvi put će na njemu nastupiti nogometaš milijarder — zapravo dvojica — jer će 41-godišnji Cristiano Ronaldo predvoditi Portugal, a 38-godišnji Lionel Messi Argentinu u obrani naslova.

S obzirom na astronomske cijene ulaznica, milijarderi bi mogli biti jedini koji si mogu priuštiti odlazak na utakmice. FIFA je nedavno ponudila ulaznicu za finale 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyju po cijeni od 32.970 dolara, što je trostruko više nego tijekom prodaje u travnju i više od 20 puta skuplje od ekvivalentne ulaznice za finale Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru. Čak bi i najbogatiji ljudi na svijetu mogli dvaput razmisliti prije kupnje na sekundarnom tržištu. U travnju je FIFA-ina platforma za preprodaju nudila četiri sjedala za finale po cijeni od nešto manje od 2,3 milijuna dolara po ulaznici. (Sektor 124, red 45, sjedala 33–36, za one koji prate cijene kod kuće.)

Donosimo 11 najplaćenijih igrača koji nastupaju na FIFA-inom Svjetskom prvenstvu 2026.

Najplaćeniji igrači Svjetskog prvenstva

#1. 300 milijuna dolara

Cristiano Ronaldo

Državljanstvo: Portugal | Dob: 41 godina | Prihodi na terenu: 235 milijuna dolara • Prihodi izvan terena: 65 milijuna dolara

Foto: Guliver Image

Ronaldo nije samo najplaćeniji nogometaš na svijetu, već i sportaš s najvećim prihodima među svim sportovima, titulu koju drži već četiri godine zaredom. Procijenjenih 300 milijuna dolara koje je portugalski napadač zaradio u posljednjih 12 mjeseci izjednačava ga s boksačem Floydom Mayweatherom Jr. po najvećoj godišnjoj zaradi sportaša koju je Forbes ikada zabilježio (bez prilagodbe za inflaciju). Također je jedini sportaš koji je tijekom aktivne karijere premašio dvije milijarde dolara ukupne zarade.

Sve to dovodi do neto bogatstva koje Forbes danas procjenjuje na 1,2 milijarde dolara, čime je Ronaldo jedan od samo četvorice aktivnih sportaša milijardera. Na svoje šesto Svjetsko prvenstvo dolazi i dalje tražeći prvi naslov svjetskog prvaka – rijedak trofej koji mu nedostaje u kolekciji dostojnoj statusa jednog od najvećih svih vremena. No u turnir ulazi u dobroj formi. Prošlog mjeseca pomogao je Al-Nassru osvojiti naslov prvaka Saudijske Pro lige, prvi otkako je stigao na Bliski istok 2023.

#2. 140 milijuna dolara

Lionel Messi

Državljanstvo: Argentina | Dob: 38 godina | Prihodi na terenu: 70 milijuna dolara • Prihodi izvan terena: 70 milijuna dolara

Foto: Guliver Image

Poput svog dugogodišnjeg rivala Ronalda, Messi se nedavno pridružio Forbesovoj listi svjetskih milijardera s procijenjenim bogatstvom od 1,1 milijardu dolara. Također će, poput Ronalda i meksičkog vratara Guillerma Ochoe, nastupiti na svom šestom Svjetskom prvenstvu, što je rekord.

Dok Argentina pokušava ponoviti uspjeh iz 2022. i osvojiti četvrti naslov svjetskog prvaka, zvijezda Inter Miamija, koji 24. lipnja puni 39 godina, mogao bi postaviti još jedan rekord. Postigne li četiri gola ovog ljeta, prestigao bi Miroslava Klosea i njegovih 16 pogodaka te postao najbolji strijelac u povijesti Svjetskih prvenstava.

Bez obzira na učinak na terenu, Messi će biti jedno od zaštitnih lica marketinških kampanja vezanih uz prvenstvo. Pojavit će se u novim reklamama za Adidas (uz Bad Bunnyja i Timothéeja Chalameta) te Michelob Ultra (uz Christiana Pulisica i Billyja Boba Thorntona). Trgovački lanac Lowe’s prodaje čak i napuhanca Messija visokog tri metra za 99 dolara.

#3. 95 milijuna dolara

Kylian Mbappé

Državljanstvo: Francuska | Dob: 27 godina | Prihodi na terenu: 70 milijuna dolara • Prihodi izvan terena: 25 milijuna dolara

Iako je nastupio na tri Svjetska prvenstva manje od Messija, Mbappé zaostaje za njim samo jedan pogodak na ljestvici najboljih strijelaca turnira. Isti instinkt pred golom koji ga je učinio najboljim strijelcem Lige prvaka u sezoni 2025./26. za Real Madrid pokazivao je i na svjetskim prvenstvima.

Napadač koji je Francusku odveo do naslova svjetskog prvaka 2018. sa samo 19 godina, a četiri godine kasnije ponovno igrao finale, već je jedan od komercijalno najatraktivnijih nogometaša svijeta. Novi uspjeh ovog ljeta mogao bi dodatno proširiti njegov portfelj sponzora. Uoči prvenstva predstavio je promotivnu suradnju s hotelskim lancem Fairmont Hotels & Resorts te postao ambasador i investitor zdravstvenog osiguravatelja Alan.

#4. 80 milijuna dolara

Erling Haaland

Državljanstvo: Norveška | Dob: 25 godina | Prihodi na terenu: 60 milijuna dolara • Prihodi izvan terena: 20 milijuna dolara

Foto: Guliver Image

Haaland je prošle godine potpisao unosno produljenje ugovora s Manchester Cityjem, no to nije zaustavilo interes Real Madrida. Poduzetnik Enrique Riquelme prošlog je tjedna čak obećao da će dovesti norveškog napadača ako bude izabran za predsjednika španjolskog kluba. Manchester City odgovorio je prijetnjom tužbom.

Za sada se Haaland može usredotočiti na Svjetsko prvenstvo, prvo za Norvešku od 1998., dvije godine prije njegova rođenja.

“Na meni je velik pritisak, ali volim pritisak”, rekao je nedavno za GQ. “I ja bih vršio veliki pritisak na Erlinga Haalanda da nisam Erling Haaland.”

#5. 60 milijuna dolara

Vinicius Jr.

Državljanstvo: Brazil | Dob: 25 godina | Prihodi na terenu: 40 milijuna dolara • Prihodi izvan terena: 20 milijuna dolara

Možda pod utjecajem razočaravajuće sezone Real Madrida, Vinicius je više puta umanjivao izglede Brazila na ovom prvenstvu. U razgovoru sa španjolskim kreatorom sadržaja Ibaijem Llanosom u veljači istaknuo je Argentinu, Portugal, Španjolsku i Francusku kao glavne favorite, a u ožujku je ponovio da Brazil ne bi trebalo smatrati prvim favoritom.

Dok Seleção pokušava prekinuti 24-godišnji post bez naslova svjetskog prvaka, Vinicius se možda raduje i drugačijem natjecanju. Pažljivi fanovi primijetili su da nova Nikeova reklama nakratko prikazuje njegov lik u videoigri Fortnite, iako suradnja još nije službeno predstavljena.

#6. 55 milijuna dolara

Mohamed Salah

Državljanstvo: Egipat | Dob: 33 godine | Prihodi na terenu: 35 milijuna dolara • Prihodi izvan terena: 20 milijuna dolara

Foto: Guliver Image

Nakon devet sezona, 257 golova i dva naslova prvaka Engleske s Liverpoolom, Salah odlazi iz kluba. Krilni napadač, koji 15. lipnja puni 34 godine, u ožujku je postigao dogovor o prijevremenom raskidu ugovora, što mu omogućuje da ovog ljeta kao slobodan igrač potpiše za novi klub.

Za sada se “egipatski kralj”, kojem se pripisuje smanjenje islamofobije u Liverpoolu, može posvetiti vođenju svoje reprezentacije na četvrtom Svjetskom prvenstvu. Egipat je rekordnih sedam puta osvojio Afrički kup nacija, ali nikada nije pobijedio na utakmici Svjetskog prvenstva. Taj bi niz mogao završiti u skupini G protiv Belgije, Irana i Novog Zelanda.

#7. 54 milijuna dolara

Sadio Mané

Državljanstvo: Senegal | Dob: 34 godine | Prihodi na terenu: 50 milijuna dolara • Prihodi izvan terena: 4 milijuna dolara

Mané je ove godine osvojio dva velika trofeja, ali samo je jedan ostao u njegovu vlasništvu. Prije nego što je s Ronaldom osvojio saudijsko prvenstvo s Al-Nassrom, predvodio je Senegal do pobjede u finalu Afričkog kupa nacija u siječnju. Međutim, naslov je oduzet dva mjeseca kasnije nakon što su senegalski igrači napustili teren u znak protesta zbog dosuđenog jedanaesterca za Maroko.

Sjajan nastup na Svjetskom prvenstvu mogao bi Senegalu donijeti prvi plasman u četvrtfinale nakon 24 godine, a Manéu i nove ponude, budući da mu ugovor s Al-Nassrom navodno istječe krajem mjeseca.

#8. 44 milijuna dolara

Jude Bellingham

Državljanstvo: Engleska | Dob: 22 godine | Prihodi na terenu: 29 milijuna dolara • Prihodi izvan terena: 15 milijuna dolara

Uz Mbappéa i Viniciusa, Bellingham je jedan od trojice igrača s ove liste koji nastupaju za Real Madrid. Iako još nije navršio 23 godine, imao je važnu ulogu za Englesku na Svjetskom prvenstvu 2022.

U utakmici protiv Irana postao je drugi najmlađi strijelac u povijesti engleske reprezentacije na Svjetskim prvenstvima, a u osmini finala upisao je asistenciju. Takvi nastupi otvorili su mu put prema transferu iz Borussije Dortmund u Real Madrid vrijednom više od 100 milijuna dolara.

Ipak, engleski izbornik Thomas Tuchel ovog je tjedna izjavio da će se Bellingham morati izboriti za mjesto u sastavu jer reprezentacija ima “14 ili 15 potencijalnih prvotimaca”.

#9. 43 milijuna dolara

Lamine Yamal

Državljanstvo: Španjolska | Dob: 18 godina | Prihodi na terenu: 33 milijuna dolara • Prihodi izvan terena: 10 milijuna dolara

Foto: Guliver Image

Yamal je zbog ozljede zadnje lože propustio završnicu Barcelonine šampionske sezone u La Ligi. Iako se krajem svibnja vratio treninzima reprezentacije, Barcelona je navodno postavila stroge uvjete za njegov nastup na Svjetskom prvenstvu.

Prema pisanju španjolskog lista AS, u prvoj utakmici protiv Zelenortskih Otoka trebao bi igrati samo 15 minuta kao zamjena, a protiv Saudijske Arabije najviše sat vremena.

Ipak, fanovi će ga često viđati na ekranima. U siječnju je potpisao sponzorski ugovor s American Eagleom, a pojavljuje se i u kampanjama Coca-Cole, McDonald’sa, Poweradea i Vise vezanima uz Svjetsko prvenstvo.

#10. 41 milijun dolara

Harry Kane

Državljanstvo: Engleska | Dob: 32 godine | Prihodi na terenu: 29 milijuna dolara • Prihodi izvan terena: 12 milijuna dolara

Foto: Guliver Image

Kane je jedini među 11 najplaćenijih igrača Svjetskog prvenstva koji klupski nogomet igra u njemačkoj Bundesligi, kao napadač Bayerna iz Münchena. Ujedno je i najbolji strijelac u povijesti engleske reprezentacije s 79 pogodaka u 113 nastupa.

Ovog ljeta pokušat će nadmašiti drugo mjesto koje je Engleska osvojila na Europskom prvenstvu 2024., gdje je podijelio Zlatnu kopačku kao najbolji strijelac turnira.

Da je spreman za veliko natjecanje pokazao je pogotkom protiv Novog Zelanda u prvoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo. Time je u 2026. godini stigao do 32 gola za klub i reprezentaciju, čak 14 više od bilo kojeg drugog igrača na svijetu, prema podacima ESPN-a.

#11. 38 milijuna dolara

Neymar

Državljanstvo: Brazil | Dob: 34 godine | Prihodi na terenu: 10 milijuna dolara • Prihodi izvan terena: 28 milijuna dolara

Foto: Guliver Image

Neymar se još uvijek oporavlja od ozljede lista zbog koje je propustio pripremne utakmice za Svjetsko prvenstvo. Brazilski izbornik Carlo Ancelotti nedavno je izjavio da će se i u slučaju potpunog oporavka morati boriti za minutažu s Viniciusom Jr.-om i Raphinhom.

Unatoč tome, Neymar uživa golemo poštovanje te mu je Brazil dodijelio legendarnu desetku za ovogodišnji turnir. Time će postati jedini Brazilac koji je broj 10 nosio na četiri Svjetska prvenstva. Prije njega taj su dres na svjetskim prvenstvima nosile legende poput Peléa, Zica, Rivalda, Ronaldinha i Kakáe.

METODOLOGIJA

Forbesova lista najplaćenijih igrača na Svjetskom prvenstvu 2026. prati njihove prihode tijekom posljednjih 12 mjeseci. Svi iznosi preračunati su u američke dolare prema tečajevima iz svibnja i zaokruženi na najbliži milijun dolara.

Procjene prihoda ostvarenih na terenu odnose se na klupsku sezonu 2025./26. te uključuju osnovne plaće, bonuse i, u nekim slučajevima, ugovore o pravima na korištenje imidža povezane s klubovima. (Kod Lionela Messija, koji nastupa u MLS-u prema kalendarskoj godini, prihod ostvaren na terenu odnosi se na njegovu naknadu tijekom posljednjih 12 mjeseci.)

Procjene prihoda izvan terena obuhvaćaju godišnje novčane prihode od sponzorstava, licenciranja, javnih nastupa i memorabilija, kao i novčane povrate iz poslovnih pothvata u kojima sportaš ima značajan vlasnički udio. U slučaju pojedinih igrača, poput Messija i Cristiana Ronalda, smatra se da klupski ili ligaški sponzori subvencioniraju njihove igračke ugovore, a ta je vrijednost uključena u procjene prihoda ostvarenih na terenu.

Podaci se temelje na medijskim izvješćima, javno dostupnim bazama podataka, uključujući Capology.com, te razgovorima s ljudima iz industrije. Većina njih zatražila je anonimnost, no Forbes posebno zahvaljuje nogometnom dopisniku Tancrediju Palmeriju, Marianu Trasandeu iz DODICI Sports Managementa i Shei Richardu Somi iz Xeric Sports Managementa.

Forbes u izračune ne uključuje prihode od ulaganja, poput kamata ili dividendi, ali uzima u obzir isplate ostvarene prodajom vlasničkih udjela koje sportaši posjeduju. Također, Forbes ne odbija poreze ni provizije agenata. Transferne odštete nisu uključene u izračune.



Brett Knight, pomoćnik urednika Forbesa uz izvještavanje Hanka Tuckera

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