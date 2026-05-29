Ovo su najvrjedniji nogometni klubovi na svijetu 2026.

Rekordna godina zadržala je Real Madrid na vrhu skupine od 30 klubova čija je ukupna vrijednost dosegnula 87 milijardi dolara, a interes investitora za europske momčadi tek počinje ozbiljno rasti.

Za klub koji je osvojio više naslova prvaka La Lige i Lige prvaka od bilo koje druge momčadi na svijetu, posljednje dvije sezone bile su razočaravajuće za Real Madrid. Klub je dvije godine zaredom završio iza najvećeg rivala Barcelone na ljestvici španjolskog prvenstva te oba puta ispao iz europskih natjecanja već u četvrtfinalu. Ipak, unatoč zabrinutosti i kritikama zahtjevnih navijača, poslovanje “Kraljevskog kluba” nikada nije bilo bolje.

Tijekom sezone 2024./25. Real Madrid ostvario je prihod od 1,27 milijardi dolara, što je 12 posto više nego godinu ranije, kada je također postavio rekord za nogometni klub. Nova brojka čak je nadmašila prihod Dallas Cowboysa od 1,23 milijarde dolara iz NFL sezone 2024. te predstavlja najveći prihod koji je Forbes ikada izmjerio za neku sportsku momčad (bez prilagodbe za inflaciju).

Stoga, iako Real Madrid neće nastupiti u subotnjem finalu Lige prvaka — u kojem će se Arsenal i Paris Saint-Germain boriti za dodatnih 29 milijuna dolara nagradnog fonda — “Los Blancosi” su i dalje najvrjedniji nogometni klub na svijetu petu godinu zaredom te deseti put u posljednjih 13 izdanja Forbesove godišnje ljestvice. Vrijednost Real Madrida sada se procjenjuje na 9,5 milijardi dolara, što je čak dvije milijarde više od drugoplasirane Barcelone, koja je prošle sezone postala tek drugi nogometni klub u povijesti s više od milijardu dolara prihoda (ne uključujući transfere igrača).

Unatoč španjolskoj dominaciji na samom vrhu ljestvice, La Liga ima još samo jedan klub među 30 najvrjednijih nogometnih momčadi svijeta, pa po zastupljenosti zaostaje za engleskom Premier ligom (11 klubova), američkim Major League Soccerom (sedam) i talijanskom Serie A (četiri). Njemačka Bundesliga također ima tri predstavnika među 30 najvrjednijih klubova, dok francuska Ligue 1 i portugalska Primeira Liga imaju po jednog predstavnika koji upotpunjuju popis.

Prosječna vrijednost

Prosječna vrijednost 30 klubova iznosi 2,9 milijardi dolara, što je povećanje od 21% u odnosu na rekordnih 2,4 milijarde dolara iz 2025. godine.

Tablica koja prikazuje sedam liga zastupljenih među 30 najvrjednijih nogometnih klubova.

Jedan od najuočljivijih izostanaka s ljestvice je Napoli. Talijanski klub nedavno je, prema pisanju Athletica koji se poziva na neimenovane izvore, zaprimio neželjenu ponudu od oko 2,3 milijarde dolara od investicijske tvrtke Underdog Global Partners, specijalizirane za sportska ulaganja. (U e-poruci investitorima koju je pregledao Forbes, Underdog nije izričito demantirao da je ponuda poslana, ali je poručio: “Sve što trenutno čitate u medijima treba uzeti s rezervom — u ovoj fazi riječ je o čistim nagađanjima.”)

Takva bi cijena — približno 11,7 puta veća od Napolijevih prihoda od 197 milijuna dolara u sezoni 2024./25., ne uključujući transfere igrača — predstavljala ekstreman izuzetak u europskom nogometu. Primjerice, prodaja Atlético Madrida investicijskoj kući Apollo Sports Capital, zaključena u ožujku, procijenila je španjolski klub na oko 2,95 milijardi dolara prema trenutačnom tečaju, uključujući dug, što odgovara približno šestostrukom iznosu njegovih prihoda iz prethodne sezone. U Premier ligi Forbes procjenjuje vrijednost pet vodećih klubova na između 6 i 8,3 puta njihovih godišnjih prihoda, dok je većina ostalih klubova vrednovana na manje od četiri puta godišnji prihod. Primijeni li se na Napoli multiplikator između tri i četiri puta prihoda, što je u skladu s procjenama vodećih talijanskih klubova poput Intera Milana i Rome, njegova bi vrijednost bila manja od 800 milijuna dolara.

Matematika procjene vrijednosti klubova izgleda sasvim drukčije u MLS-u, gdje prosječni multiplikator iznosi 8,9 puta prihod, kao i u ostalim velikim sjevernoameričkim sportskim ligama, uključujući NBA (12,9 puta), NFL (10,7 puta), NHL (8,9 puta) pa čak i MLB (7 puta). Razlika proizlazi iz niza izazova koji europske nogometne klubove čine manje privlačnima investitorima, a među njima je prije svega sustav promocije i ispadanja iz lige.

U Engleskoj, primjerice, tri momčadi koje svake godine ispadnu iz Premier lige u drugoligaški Championship bilježe pad godišnjih prihoda od više desetaka milijuna dolara. Ta prijetnja visi nad glavom čak i etabliranim klubovima poput Tottenhama, koji je ove sezone za dlaku izbjegao ispadanje.

Europske lige također se suočavaju sa slabijim tržištem televizijskih prava u odnosu na mnoge američke sportske lige, a istodobno moraju djelovati u manje komercijaliziranoj sportskoj kulturi. Liverpool je, primjerice, zbog prosvjeda navijača odustao od planiranog povećanja cijena ulaznica nakon što je 2025. godine prosječna cijena ulaznice iznosila 99 dolara — više nego kod većine europskih konkurenata, ali manje od polovice usporedive brojke kod vodećih NFL franšiza.

Nema ograničenja

Osim toga, europski nogomet nema ograničenje ukupnih izdataka za plaće igrača, a utrka za dovođenjem najtalentiranijih nogometaša tradicionalno je činila ovaj sport relativno neprofitabilnim poslovanjem.

Ti čimbenici, među ostalima, pomažu objasniti zašto Real Madrid zaostaje za procijenjenom vrijednošću Dallas Cowboysa od 13 milijardi dolara, iako ostvaruje veće prihode.

Ipak, prodaja Atlético Madrida, zajedno s nekoliko transakcija koje su uključivale manje poznate klubove izvan skupine 30 najvrjednijih nogometnih momčadi, pokazuje da interes investitora možda raste. Forbes je još prošle godine Atlético procijenio na 3,8 puta godišnji prihod, dok je prosječni multiplikator europskih klubova među 30 najvrjednijih iznosio 5,1. Ove godine taj je prosjek porastao na 5,6.

Dodatni optimizam potiče činjenica da klubovi koji zauzmu visoka mjesta u domaćim prvenstvima dobivaju pristup sve unosnijim kontinentalnim natjecanjima poput Lige prvaka. Prema dostupnim informacijama, naknade za medijska prava tog natjecanja mogle bi porasti za 20% u ciklusu koji počinje 2027. godine. Istodobno, val izgradnje novih i obnove postojećih stadiona trebao bi nastaviti poticati rast prihoda na lokalnoj razini.

Real Madrid i engleski Everton među klubovima su koji su nedavno predstavili značajna unapređenja svojih stadiona. U idućih nekoliko godina očekuje se dovršetak velikih projekata i u Barceloni, Manchester Unitedu te Romi, kao i u Milanu, gdje AC Milan i Inter zajednički rade na zamjeni legendarnog stadiona San Siro novim objektom.

Engleski branič Manchester Cityja John Stones (desno) i portugalski vezni igrač Bernardo Silva (lijevo) drže osvojene pehare tijekom oproštajnog druženja s igračima nakon pobjeda kluba u dva domaća kup natjecanja, 25. svibnja 2026. u središtu Manchestera na sjeverozapadu Engleske; Foto: Darren Staples / AFP

Međutim, najveći pokretač rasta vrijednosti klubova trenutačno je priljev američkih investitora koji žele ući u vlasništvo sportskih organizacija. Ove sezone više od polovice klubova u Premier ligi bilo je u većinskom vlasništvu Amerikanaca ili investicijskih društava sa sjedištem u SAD-u. Amerikanci ili Kanađani kontrolirali su i devet od 20 klubova Serie A, kao i tri kluba u La Ligi nakon što je Apollo preuzeo Atlético Madrid.

Dolazak Amerikanaca

Američki investitori počeli su kupovati i klubove iz nižih liga te iz drugih zemalja. Tako je investicijska tvrtka Innovatio Capital iz Atlante u srpnju preuzela meksički Querétaro iz lige Liga MX, dok je njujorški General Atlantic u prosincu kupio 49-postotni udio u Club Américi.

“Jednostavno postoji jako mnogo Amerikanaca s novcem koji vole sport, a američko tržište za mnoge od njih zapravo je zatvoreno”, kaže jedan dobro upućeni izvor iz europskog nogometa.

“Ako ste američki milijunaš iz Sjeverne Karoline, vjerojatno si više ne možete priuštiti ni lokalni klub iz USL-a, a MLS klub vam je potpuno izvan dosega — za njih danas trebaju milijarde dolara gotovine.

No ako možete kupiti engleski nogometni klub — čak i ako se nalazi duboko u nižim ligama — za vrijednost koja odgovara jednom godišnjem prihodu, dok se klubovi iz USL-a prodaju za sedam do petnaest puta veće iznose od svojih prihoda, to je vjerojatno odluka koja se sama nameće.”

Najvrjedniji nogometni klubovi na svijetu 2026. godine

#1. 9,5 milijardi dolara

REAL MADRID

Liga: španjolska La Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +41% | Prihod: 1,265 milijardi dolara | Vlasnici: članovi kluba

#2. 7,5 milijardi dolara

BARCELONA

Liga: španjolska La Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +33% | Prihod: 1,063 milijardi dolara | Vlasnici: članovi kluba

#3. 7,2 milijardi dolara

MANCHESTER UNITED

Liga: engleska Premier Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +9% | Prihod: 865 milijuna dolara | Vlasnici: obitelj Glazier i Jim Ratcliffe

#4. 6,2 milijardi dolara

LIVERPOOL

Liga: engleska Premier Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +15% | Prihod: 911 milijuna dolara | Vlasnici: John Henry i Tom Werner

#5. 9,5 milijardi dolara

PARIS SAINT-GERMAIN

Liga: francuska Liga 1 | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +26% | Prihod: 912 milijuna dolara | Vlasnici: Qatar Sports Investments

#6. 5,7 milijardi dolara

BAYERN MUNCHEN

Liga: njemačka Bundesliga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +12% | Prihod: 938 milijuna dolara | Vlasnici: članovi kluba

#7. 5,5 milijardi dolara

MANCHESTER CITY

Liga: engleska Premier Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +4% | Prihod: 900 milijuna dolara | Vlasnici: Šeik Mansour bin Zayed Al Nahyan

#8. 5,4 milijardi dolara

ARSENAL

Liga: engleska Premier Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +29% | Prihod: 895 milijuna dolara | Vlasnici: Stanley Kroenke

#9. 4,2 milijardi dolara

CHELSEA

Liga: engleska Premier Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +29% | Prihod: 637 milijuna dolara | Vlasnici: Todd Boehly i Clearlake Capital

#10. 3 milijarde dolara

TOTTENHAM HOTSPUR

Liga: engleska Premier Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: -9% | Prihod: 733 milijuna dolara | Vlasnici: obiteljska zaklada Joseph Lewis i Daniel Levy

#11. 2,95 milijardi dolara

ATLETICO DE MADRID

Liga: španjolska La Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +74% | Prihod: 488 milijardi dolara | Vlasnici: Apollo Sports Capital, Idan Ofer i Ares Management

#12. 2,4 milijarde dolara

JUVENTUS

Liga: talijanska Seria A | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +12% | Prihod: 458 milijuna dolara | Vlasnici: obitelj Agnelli

#13. 2,2 milijardi dolara

BORUSSIA DORTMUND

Liga: njemačka Bundes Liga | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +7% | Prihod: 579 milijuna dolara | Vlasnici: Bernd Geske i Evonik Industries

#14. 1,85 milijardi dolara

AC MILAN

Liga: talijanska Seria A | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +23% | Prihod: 447 milijuna dolara | Vlasnici: Redbird Capital Partners

#15. 9,5 milijardi dolara

INTER MILAN

Liga: talijanska Seria A | Promjena u odnosu na prošlu godinu: +57% | Prihod: 586 milijuna dolara | Vlasnici: Oaktree Capital Management

Justin Teitelbaum, novinar Forbesa i Brett Knight, asistent urednika Forbesa

Originalni članak može se vidjeti ovdje