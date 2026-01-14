Coca-Cola odustala od prodaje velike britanske akvizicije – ponude investirora bile su razočaravajuće

Američki div bezalkoholnih pića ciljao je na ponude od oko dvije milijarde funti, što je upola manje od iznosa koji je 2018. platio za poznati ugostiteljski lanac.

Coca-Cola je odustala od prodaje Costa Coffeeja nakon što ponude privatnih investicijskih fondova nisu ispunile njezina očekivanja, što dodatno komplicira njezinu strategiju oko posrnulog britanskog lanca kavana.

Američki div bezalkoholnih pića u prosincu je prekinuo razgovore s preostalim ponuđačima za Costu, čime je zaustavljen višemjesečni proces prodaje, rekli su Financial Timesu izvori upoznati sa situacijom.

U završnim rundama pregovora sudjelovali su TDR Capital od Asde i fond za posebne situacije Bain Capitala, koji posjeduje lanac pekarnica Gail’s i PizzaExpress, navode isti izvori.

Financial Times je ranije izvijestio da je Coca-Cola tražila oko dvije milijarde funti za Costu, otprilike polovicu iznosa od 3,9 milijardi funti koji je platila 2018. godine kako bi od vlasnika Premier Inna, Whitbreada, preuzela najveći britanski lanac kavana.

Nije ispunila očekivanja

Pregovori s TDR-om predviđali su da Coca-Cola zadrži manjinski udio u Costi. U ranijim fazama procesa, koji je vodila investicijska banka Lazard, sudjelovali su i fondovi privatnog kapitala Apollo, KKR i Centurium Capital, vlasnik kineskog lanca Luckin Coffee, rekli su izvori upoznati s postupkom.

Odluka o obustavi potrage za kupcem za Costu, koja ima više od 2700 poslovnica u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, dolazi u trenutku kada se glavni operativni direktor Coca-Cole Henrique Braun priprema preuzeti funkciju izvršnog direktora od Jamesa Quinceyja u ožujku. Jedan izvor blizak razmišljanjima uprave rekao je da bi kompanija u srednjem roku ipak mogla ponovno razmotriti prodaju Coste.

Quincey, koji je prošlog srpnja analitičarima priznao da Costa za Coca-Colu “nije ispunila očekivanja”, preuzet će ulogu izvršnog predsjednika uprave.

Pritisak konkurencije i doprinosa

Pod vlasništvom Coca-Cole, Costa se suočila s pojačanom konkurencijom luksuznijih nezavisnih kavana, ali i jeftinijih lanaca poput Greggsа, u razdoblju slabe potrošačke potrošnje.

Operativni gubitak Coste više se nego udvostručio te je 2024. dosegnuo 13,5 milijuna funti, uz prihode od 1,2 milijarde funti, prema financijskim izvješćima predanima britanskom registru Companies House. Tvrtka je kao razloge navela slabiji promet u glavnim trgovačkim ulicama i snažnu konkurenciju jeftinijih rivala.

Britanske kavane dodatno su se suočile s rastom cijena kave i troškova rada, ponajprije zbog povećanja doprinosa za nacionalno osiguranje koje plaćaju poslodavci, a koje je stupilo na snagu u travnju prošle godine.