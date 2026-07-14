Kalifornija i još 11 saveznih država žele blokirati megaspajanje Paramounta i Warner Brosa

Savezne države tvrde da bi transakcija vrijedna 110 milijardi dolara stvorila medijskog diva koji bi mogao podizati cijene, oslabiti konkurenciju i ugroziti desetke tisuća radnih mjesta.

Kalifornija i još 11 američkih saveznih država tužili su Paramount kako bi zaustavili preuzimanje Warner Bros. Discoveryja vrijedno 110 milijardi dolara, tvrdeći da bi spajanje stvorilo medijskog diva s prevelikom tržišnom moći i dovelo do viših cijena za potrošače.

Uz tužbu su zatražili i privremenu sudsku zabranu kojom bi se transakcija odmah blokirala dok traje postupak zaštite tržišnog natjecanja. Time je ozbiljno doveden u pitanje plan izvršnog direktora Paramounta Davida Ellisona da stvori kompaniju sposobnu konkurirati Netflixu i Disneyju.

Prevelika koncentracija moći

Prema tužbi, objedinjena kompanija kontrolirala bi 27 posto američkog tržišta distribucije filmova, gotovo 30 posto kino hitova te više od četvrtine tržišta osnovnih kabelskih televizijskih kanala. Savezne države upozoravaju da bi takva koncentracija tržišne moći omogućila rast cijena i oslabila konkurenciju u filmskoj i televizijskoj industriji.

Paramount odbacuje optužbe, tvrdeći da tužba pogrešno prikazuje stanje tržišnog natjecanja. Kompanija ističe da će spajanje omogućiti uštede od šest milijardi dolara kroz ukidanje preklapajućih troškova te povećati produkciju na 30 filmova godišnje, piše Reuters.

Politička dimenzija

Kritičari spajanja tvrde da su bliske veze obitelji Ellison s predsjednikom Donaldom Trumpom pridonijele tome da američko Ministarstvo pravosuđa prošlog mjeseca odobri transakciju. Kalifornijski državni odvjetnik Rob Bonta optužio je Trumpovu administraciju da pogoduje velikim korporacijama, dok Oregon poručuje da želi zaštititi potrošače, male poduzetnike i domaću filmsku industriju.

Analitičari smatraju da je riječ o najozbiljnijoj pravnoj prijetnji ovom preuzimanju dosad. Sudski postupak mogao bi trajati mjesecima, a svako odgađanje nosi visoku cijenu.

Ako transakcija ne bude zaključena do listopada, Paramount će prema ugovoru morati plaćati oko 650 milijuna dolara naknade dioničarima Warner Bros. Discoveryja za svaki kvartal kašnjenja. Tvrtka upozorava da bi dugotrajna pravna bitka mogla zakomplicirati financiranje, povećati neizvjesnost među ulagačima pa čak i dovesti do propasti cijelog posla.