Kinesko gospodarstvo osjetno usporilo u drugom tromjesečju

Kinesko gospodarstvo osjetno je usporilo u drugom tromjesečju, uz smanjena ulaganja, pokazali su podaci statističkog ureda.

U razdoblju od travnja do lipnja kineski bruto domaći proizvod (BDP) porastao je za 4,3 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, objavio je statistički ured.

Još u prvom tromjesečju aktivnost je na godišnjoj razini uvećana za 5,0 posto. Peking je za ovu godinu zacrtao stopu rasta u rasponu od 4,5 do 5,0 posto.

Kad se uzmu podaci za prvu polovinu godine, aktivnost je porasla za 4,7 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje i zadržala se unutar ciljnog raspona, objavio je statistički ured.

Ulaganja u fiksnu imovinu umanjena su u razdoblju od siječnja do lipnja za 5,7 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, izračunali su statističari.

Uz pad ulaganja u infrastrukturu, od 2,4 posto, te u industriju, od 1,2 posto, osobito snažno potonula su ulaganja u sektoru nekretnina, za čak 18 posto, stoji u priopćenju statističkog ureda.

Kad se izuzme taj sektor, ulaganja su u prvih šest mjeseci umanjena za 2,7 posto.

Zamjetno su pak porasla ulaganja u sektoru proizvoda iz domene intelektualnog vlasništva, za 9,4 posto, pokazali su službeni podaci.

Vrijednost ulaganja dosegnula je u prvih šest mjeseci godine gotovo 22,64 bilijuna juana (oko 3,33 bilijuna dolara), stoji u priopćenju statističkog ureda.

Promet u maloprodaji potrošačkih dobara i usluga porastao je u razdoblju od siječnja i lipnja za 2,7 posto na godišnjoj razini. Promet u maloprodaji usluga uvećan je za 5,5 posto, a u maloprodaji potrošačkih dobara za 1,1 posto.

Raspoloživi dohodak kućanstava bio je realno veći za 4,2 posto nego u prvoj polovini prošle godine.

Na sastanku sa stručnjacima i predstavnicima kompanija u ponedjeljak, kineski premijer Li Qiang najavio je snažniju podršku gospodarstvu i nove poticaje za domaću potražnju, napominje njemačka novinska agencija dpa.