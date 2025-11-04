KOMferencija 2025 u Splitu: Stručnjaci o komunikaciji kao ključu sigurnosti

U vremenu sve dublje polarizacije i rastuće nesigurnosti, kada riječi postaju i oružje i obrana, KOMferencija 2025 okuplja najvažnija regionalna i domaća imena kako bi raspravili što znači komunicirati u vremenu krize.

Od 6. do 8. studenoga u Hrvatskom domu u Splitu, održat će se 24. izdanje KOMferencije u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), s temom “Komunikacija na prvoj crti – sigurnost u doba krize“.

U programu koji donosi više od 30 predavanja, panela i radionica, kroz tri dana bit će otvorene ključne teme geopolitike, sigurnosti, povjerenja i odgovornog informiranja. Na konferenciji sudjeluje više od 500 komunikacijskih stručnjaka, novinara, lidera i studenata iz Hrvatske i regije.

Najveća imena – najvažnije teme

KOMferenciju otvara predavanje dr. sc. Borisa Jokića “Volite se ljudožderi“ koje se bavi polarizacijom, provalama mržnje i gubitkom dijaloga u javnom prostoru ekskluzivno iznoseći podatke iz najnovijih istraživanja. Slijede rasprave o umjetnoj inteligenciji, informacijskom ratu, populizmu i prosvjedima.

Poseban interes izaziva razgovor s četvero studenata iz Srbije – Dorotejom Antić, Anjom Pitulić, Branislavom Đorđevićem i Jovanom Dražićem, članovima grupe STAV – koji će po prvi put u Hrvatskoj javno govoriti o progonu i slobodi govora nakon što su se našli na tzv. “Vučićevoj tjeralici“, uslijed podrške građanskim prosvjedima u Srbiji.

U društvenom i političkom kontekstu u kojem se prosvjedi šire regijom, dok rascjepi i podjele sve više tinjaju i u Hrvatskoj, a posljednjim slučajem upravo u Splitu KOMferencija postaje mjesto nužnog dijaloga.

Razgovori jedan na jedan: sigurnost, vojni rok, digitalni rizici

Kroz razgovore jedan na jedan, svoja viđenja o sigurnosti, komunikaciji i društvenim promjenama donose neke od najvažnijih osoba politike u Hrvatskoj i Srbiji:

Ivan Anušić , potpredsjednik Vlade i ministar obrane – o uvođenju obveznog vojnog roka i javnom komuniciranju obrambenih politika

, potpredsjednik Vlade i ministar obrane – o uvođenju obveznog vojnog roka i javnom komuniciranju obrambenih politika Davor Božinović , potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova – o temi Chat Controla i borbe protiv seksualnih predatora na internetu

, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova – o temi Chat Controla i borbe protiv seksualnih predatora na internetu Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije – o sigurnosnoj arhitekturi regije, odnosima s Rusijom i povjerenju građana u vrijeme globalnih napetosti

Tri izuzetno atraktivna predavača čija predavanja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim: dr. Ranko Rajović – o utjecaju tehnologije, okoline i stresa na razvoj dječjeg mozga i formiranje stavova mladih, dr. sc. Nikša Sviličić o Umjetnosti čitanja ljudi i moć komunikacije te već spomenuti dr. sc. Boris Jokić o psihologiji konflikta i potrebi da komunikacija spaja, a ne dijeli.

Panel će okupiti vodeće urednice nacionalnih televizija – Damiru Gregoret (RTL), Katarinu Perišu Čakarun (HRT) i Ivanu Petrović (Nova TV) – koje će raspraviti kako donositi odgovorne uređivačke odluke u trenucima krize, suočene s dezinformacijama, institucionalnim pritiscima i visokom odgovornošću prema javnosti.

Konferenciju zaokružuje svečana dodjela regionalne komunikacijske nagrade – the!award, koja će se održati u četvrtak na večer, a ističe izvrsne PR prakse iz Hrvatske i regije.

“Komunikacija je postala pitanje sigurnosti. Nije više riječ samo o prenošenju informacija, nego o razumijevanju njihova učinka na povjerenje i stabilnost. HUOJ kroz KOMferenciju nastoji biti prvi koji otvara rasprave o temama koje tek dolaze, pokušavamo predvidjeti krize koje će oblikovati našu stvarnost“, izjavio je Mario Aunedi Medek, predsjednik HUOJ-a.

Programski direktor Jerko Trogrlić dodaje: “Iako KOMferenciju planiramo gotovo godinu dana izgleda da smo izabrali najaktualnije teme i sugovornike. Ovo je prilika da naša struka ne promatra sa strane, nego ide u kost, u srž, spaja različito i ulazi u dijalog s onima koji politički, edukativno, sigurnosno i društveno oblikuju stvarnost. Želimo s puno razumijevanja, ali bez fige u džepu danas razgovarati o onome što nam vrlo izgledno dolazi.“