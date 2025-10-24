Yuval Noah Harari govorio u Zagrebu o budućnosti svijeta i aktualnim globalnim krizama

Gostovanje poznatog povjesničara i autora Yuvala Noahe Hararija u prepunoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog potvrdilo je koliko je publici u Zagrebu i Hrvatskoj zapravo potreban razgovor o budućnosti svijeta koji se ubrzano mijenja.

Ovaj izniman događaj otvorio je panel s nazivom “Who is setting the agenda“, koji je okupio vodeće poslovne i komunikacijske stručnjake, akademike i politologe, Gordana Kolaka, predsjednika Uprave KONČARA, profesora Kristijana Kotarskog s Fakulteta političkih znanosti, Velimira Šonju, ekonomskog analitičara, prof. Dejana Verčiča, Ph.D. i Ankicu Mamić, vlasnicu i direktoricu Agencije IMC. Moderator panela bio je novinar i urednik Dubravko Merlić.

Rasprava je ponudila snažne poruke o utjecaju tehnologije, medija i politike na oblikovanje javnog diskursa, potaknuvši publiku na razmišljanje o važnim pitanjima odgovornosti i moći u današnjem društvu, ali i danima koji dolaze.

Nakon dinamičnog panela uslijedio je razgovor s Yuvalom Noahom Hararijem koji je, u dijalogu s prof. dr. Marijanom Grbešom, otvorio ključna pitanja našeg vremena, od utjecaja umjetne inteligencije i tehnologije na društvo i demokraciju, preko izazova globalne politike i gospodarstva pa sve do redefiniranja uloge čovjeka u svijetu koji se ubrzano mijenja.

Osvrnuo se i na aktualne globalne krize poput dezinformacija, klimatskih promjena i geopolitičkih napetosti, ali i na izazove koji stoje pred državama poput Hrvatske, koje traže svoje mjesto u globalnim procesima. Sve navedeno izazvalo je izniman interes publike, dok su interakcije i pitanja s tribina jasno potvrdili koliko su ovakvi susreti i gostovanja međunarodno priznatih govornika potrebni Hrvatskoj.

Organizator ovog događaja je Agencija IMC, uz podršku medijskog pokrovitelja 24sata i All Market Media, kao i brojnih sponzora i partnera koji su prepoznali važnost ovog događaja.

“Danas ne mogu biti sretnija. Večerašnji odaziv i interes publike potvrda je onog u što sam čvrsto vjerovala, potvrda da je hrvatska publika željna ovakvih razgovora, iskrenih, poticajnih i intelektualno izazovnih. Ovaj događaj potvrđuje da u Hrvatskoj postoji stvaran interes za teme koje oblikuju budućnost, dok je za našu agenciju ovo dodatna potvrda da s pravim partnerima znamo, možemo i trebamo stvarati događaje svjetske razine,” poručila je Ankica Mamić, vlasnica i direktorica Agencije IMC.

Ne manje važno, treba naglasiti ulogu Končara, Coca-Cole HBC i Buraia, koji su, s ciljem unapređenja znanja mladih, mnogobrojnim studentima i mladim znanstvenicima kao sponzori omogućili sudjelovanje na ovom događaju. Iznimna posjećenost i reakcije publike potvrdile su da Zagreb i Hrvatska mogu i trebaju pratiti teme koje oblikuju našu budućnost, kao i da je organizacija ovakvih događanja imperativ u svijetu koji se nepovratno mijenja.