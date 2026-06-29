Kompanija koja u Hrvatskoj proizvodi cigarete ukida 9000 radnih mjesta

Britanski duhanski div, vlasnik tvorice u Kanfanaru, kroz restrukturiranje temeljeno na umjetnoj inteligenciji planira do 2028. ostvariti godišnje uštede od 700 milijuna eura.

British American Tobacco (BAT), druga najveća duhanska kompanija na svijetu i vlasnik Tvornice duhana Rovinj, pokreće jedno od najvećih restrukturiranja u svojoj novijoj povijesti. Kompanija planira ukinuti 5500 radnih mjesta te dodatnih 3500 poslova prepustiti vanjskim partnerima u sklopu transformacije poslovanja temeljene na umjetnoj inteligenciji. Ukupno će promjene obuhvatiti oko 9000 zaposlenika, no neće zahvatiti američko tržište, koje je za BAT najveće pojedinačno tržište.

Cilj restrukturiranja je smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti u vrijeme sve strože regulatorne kontrole i sporijeg uvođenja novih nikotinskih proizvoda na tržište. Kompanija očekuje da će program do 2028. donijeti dodatne godišnje uštede oko 700 milijuna eura, pri čemu je već za 2027. postavljen cilj ušteda od 580 milijuna eura, piše Reuters.

BAT se posljednjih godina suočava s regulatornim pritiscima, osobito u SAD-u, gdje proizvođači novih nikotinskih proizvoda moraju proći dugotrajan postupak odobravanja prije izlaska na tržište. Takva procedura usporila je lansiranje novih proizvoda i ograničila rast prodaje.

Kompanija je još u veljači upozorila da bi novi program povećanja produktivnosti mogao uključivati otpuštanja, dok je u lipnju zadržala prethodno objavljene financijske prognoze za cijelu grupu. Iz BAT-a su u ponedjeljak poručili da je većina promjena već dogovorena sa zaposlenicima, dok se preostali postupci provode u skladu s lokalnim zakonodavstvom.

Za Hrvatsku je BAT jedan od najvažnijih stranih investitora u prerađivačkoj industriji. Kompanija je 2015. preuzela Tvornicu duhana Rovinj (TDR), a danas njezino poslovanje u Hrvatskoj obuhvaća proizvodni pogon u Kanfanaru, otkup i preradu duhana preko Hrvatskih duhana u Slavoniji i Podravini, logistički centar u Pitomači, distribucijski centar u Rijeci, maloprodajnu mrežu iNovine te regionalno sjedište u Zagrebu iz kojeg upravlja poslovanjem na osam tržišta BAT Adria klastera.